В КТРВ заявили о развитии ракетной отрасли в направлении идей миниатюризации и модульности

Гендиректор корпорации Борис Обносов отметил, что "Тактическое ракетное вооружение" в настоящее время работает также над увеличением дальности ракет

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Основными направлениями развития ракетной отрасли являются миниатюризация и следование идее модульности. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Герой России Борис Обносов.

"Основные идеи модульности активно используются в KTPB при проектировании многоцелевых тактических и оперативно-тактических ракет. <...> Второе направление развития - миниатюризация. Ракет с меньшими габаритно-весовыми параметрами можно больше разместить на воздушном или морском носителе, а при этом одна ракета решает такие же задачи, как и ее предшественница, которая раз в пять по весу больше", - сказал он, отвечая на вопрос о тенденциях в развитии ракетной техники.

Обносов добавил, что КТРВ в настоящее время работает также над увеличением дальности ракет. Это, по его словам, требует разработки новых, более эффективных и с меньшим расходом топлива двигателей, а также улучшенной аэродинамики.

КТРВ была образована на основании указа президента РФ от 24 января 2002 года. Специализируется на производстве высокоточных ракет, управляемых бомб и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования. В 2021 году указом президента РФ Борису Обносову было присвоено звание Героя России за "значительный вклад в укрепление обороноспособности страны".