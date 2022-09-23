В КТРВ при модернизации ракет опирались на опыт локальных конфликтов

Гендиректор корпорации Борис Обносов отметил, что "Тактическое ракетное вооружение" опирается на опыт локальных конфликтов со времен Вьетнама

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), модернизируя ракеты класса "воздух-воздух", опирается на опыт локальных конфликтов и учитывает маневренные перегрузки и большие угловые скорости перемещения противника. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор КТРВ Герой России Борис Обносов.

"Вопросы модернизации ракет класса "воздух-воздух" решаются постоянно. При этом мы опираемся на опыт локальных конфликтов со времен Вьетнама. В первую очередь принимаются во внимание такие характеристики ближнего высокоманевренного воздушного боя, как скоротечность, высокие значения маневренных перегрузок, большие угловые скорости относительного перемещения противников и другие", - сказал он.

КТРВ была образована на основании указа президента РФ от 24 января 2002 года. Специализируется на производстве высокоточных ракет, управляемых бомб и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования. В 2021 году указом президента РФ Борису Обносову было присвоено звание Героя России за "значительный вклад в укрепление обороноспособности страны".