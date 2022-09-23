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ТАСС

В КТРВ при модернизации ракет опирались на опыт локальных конфликтов

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Принято на вооружение 20 наименований высокоточного оружия разработки КТРВ. Фото КТРВ
Принято на вооружение 20 наименований высокоточного оружия разработки КТРВ. Фото КТРВ.

Гендиректор корпорации Борис Обносов отметил, что "Тактическое ракетное вооружение" опирается на опыт локальных конфликтов со времен Вьетнама

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), модернизируя ракеты класса "воздух-воздух", опирается на опыт локальных конфликтов и учитывает маневренные перегрузки и большие угловые скорости перемещения противника. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор КТРВ Герой России Борис Обносов.

"Вопросы модернизации ракет класса "воздух-воздух" решаются постоянно. При этом мы опираемся на опыт локальных конфликтов со времен Вьетнама. В первую очередь принимаются во внимание такие характеристики ближнего высокоманевренного воздушного боя, как скоротечность, высокие значения маневренных перегрузок, большие угловые скорости относительного перемещения противников и другие", - сказал он.

КТРВ была образована на основании указа президента РФ от 24 января 2002 года. Специализируется на производстве высокоточных ракет, управляемых бомб и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования. В 2021 году указом президента РФ Борису Обносову было присвоено звание Героя России за "значительный вклад в укрепление обороноспособности страны". 

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Страны
Вьетнам
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
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