Премьер Великобритании в ООН пообещала продолжить оказывать помощь Украине

Лондон не успокоится, пока Киев не победит, подчеркнула Лиз Трасс

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Великобритания продолжит оказывать помощь Украине, пока она не победит, а России никто не угрожает. Так высказалась в среду премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе своего выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы не успокоимся, пока Украина не победит. В нынешний, решающий, момент конфликта обещаю, что мы продолжим поддержку и будем увеличивать нашу военную помощь Украине столько, сколько потребуется", - сказала она. Трасс отметила, что международный альянс против России силен. Кроме того, по ее мнению, "никто не угрожает России".

Кроме того, она сообщила, что Великобритания планирует "тратить 3% ВВП на оборону к 2030 году" и сохранит свои позиции в Европе в качестве одного из гарантов безопасности.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне военной операции "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ. Путин также подчеркнул, что Россия готова будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.