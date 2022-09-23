МИД КНР надеется, что РФ и Украина не оставят попытки урегулировать кризис путем диалога

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И.

Китай продолжит придерживаться объективной и справедливой позиции, содействовать мирному урегулированию и переговорам, отметил глава ведомства Ван И

ПЕКИН, 22 сентября. /ТАСС/. Китай надеется, что Россия и Украина не откажутся от попыток урегулировать кризис путем мирных переговоров. Об этом заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи в Нью-Йорке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Китай продолжит придерживаться объективной и справедливой позиции, содействовать мирному урегулированию и переговорам. Надеемся, что стороны не оставят усилия по ведению диалога и будут придерживаться урегулированию опасений в сфере безопасности посредством мирных переговоров", - приводятся его слова в сообщении МИД КНР.