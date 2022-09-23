Чемезов сообщил о наращивании выпуска истребителей Су-57

Москва. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Ю.А. Гагарина нарастит выпуск истребителей пятого поколения Су-57, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В этом году ВКС России получат новые истребители Су-57, они находятся в высокой степени готовности, а в дальнейшем темпы производства этих истребителей будут увеличены. Мы понимаем, насколько важна эта работа, поэтому для наращивания производства Су-57 завод активно расширяется и модернизируется. На данный момент КнААЗ загружен заказами до 2028 года", - сказал Чемезов в ходе посещения предприятия, чьи слова привели в пресс-службе госкорпорации.

Согласно сообщению, новая партия истребителей в ближайшее время будет поставлена в войска.

"Нарастить выпуск истребителей пятого поколения на КнААЗ планируют за счет внедрения современных методов производства, строительства новых объектов и закупки современного оборудования. На предприятии создана поточная линия в цехах окончательной сборки", - сообщили в госкорпорации.

Там отметили, что в августе на предприятии были заложены новые объекты для отработки систем и оборудования истребителей.