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ТАСС

СМИ: США разрабатывают алгоритмы для прогнозирования обеспечения Украины оружием

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Учения ВС США и Украины
Учения ВС США и Украины.
Источник изображения: ianed.ru

Согласно изданию Defense One, в последнем отчете генеральный инспектор министерства обороны США заявил, что ведомству необходимо следовать правилам в отношении процедур учета

ТАСС, 22 сентября. США разрабатывают искусственный интеллект для прогнозирования потребностей Украины в оружии из-за того, что Пентагон недостаточно следит за поставками в Киев. Об этом во вторник сообщило издание Defense One.

По данным издания, совместный операционный центр Международного координационного центра доноров (IDCC), в которую входят чиновники США, Великобритании, Украины и ряда других стран, разработает алгоритм для проверки запросов министерства обороны Украины на поставки оружия и боеприпасов и осуществления контроля по их передачи. Как отмечает издание, IDDC приняла решение о разработке алгоритма на основе искусственного интеллекта, чтобы прогнозировать необходимые поставки и как можно быстрее отправлять технику на Украину.

Согласно изданию, в последнем отчете генеральный инспектор министерства обороны США заявил, что ведомству необходимо следовать правилам в отношении процедур учета. Также отмечается, что офис министра обороны внес улучшения в работу платформы для анализа данных Advanta, чтобы повысить "прозрачность и отчетность использования дополнительных средств для Украины", сообщает издание со ссылкой на отчет. Ранее генеральный инспектор министерства обороны США заявил о проблемах в отслеживании поставок оружия Киеву со стороны Пентагона. 

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Великобритания
США
Украина
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