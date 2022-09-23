Запад сомневается в ядерных намерениях России

Арсенал "Сатаны": Россия серьезно настроена на применение ядерного оружия?

Запад опасается, что Россия может использовать ядерное оружие, пишет Al Jazeera. Применение атомного оружия против членов НАТО активно отрабатывается в ходе учений страны, а Москва традиционно рассматривает его как лучшее средство сдерживания, пишет автор.

Шади Абдель Хафиз

17 сентября The New York Times процитировала официальных лиц США, выразивших опасения, что президент России Владимир Путин прибегнет к применению тактического ядерного оружия, возможно, в ходе показательных бомбардировок над Черным морем, Северным Ледовитым океаном или на Украине в ответ на недавние неудачи своей страны в ходе военной операции.

По словам сотрудника разведки, в американском разведывательном сообществе ведутся дебаты, считает ли Путин, что такой шаг (применение ядерного оружия) может привести к изоляции России от других стран, включая Китай.

Как заявила Москва, она применит ядерное оружие только в соответствии с ядерной доктриной государства, что побуждает нас рассмотреть данный документ и место, занимаемое ядерным оружием в военной стратегии.

Длинная история страха

Несколько лет назад Путин был в первых рядах противников давления с помощью ядерных угроз: "Бряцать атомным оружием — самое последнее дело. Это вредная риторика, и я ее не приветствую". Однако спустя три дня после начала операции он сделал то же самое. В ходе всех этих событий возникает главный вопрос: размахивает ли Россия ядерным оружием лишь в целях политического давления, или его применение действительно возможно согласно военной доктрине?

Для более глубокого понимания этого момента мы можем рассмотреть шестистраничный документ под названием "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", опубликованный 2 июня 2020 года. В нем изложена точка зрения России на ядерное сдерживание, согласно которой угроза ядерной эскалации или фактического первое применение ядерного оружия послужит "деэскалации" конфликтов на условиях, отвечающих интересам Москвы.

В связи с этим она рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания и ставит ряд условий, уточняющих данный момент. Так, применение ядерного оружия может быть ответом на такое же применение ядерного оружия или других видов оружия массового поражения против нее или ее союзников, вражеское нападение на секретные правительственные и военные объекты на территории Российской Федерации, а также широкомасштабную агрессию против государства с применением обычных вооружений, ставящую под угрозу само его существование.

Хотя эти положения ограничивают возможности Москвы по развертыванию ядерных вооружений, на самом деле их можно легко адаптировать в соответствии с прихотью и личными предпочтениями Кремля. Многие эксперты и ученые в этой области – с американской и европейской сторон –считают, что Россия, а ранее Советский Союз, всегда следовали доктрине, где ядерное оружие играет большую роль в военных учениях. Согласно сообщениям, применение ядерного оружия против членов НАТО активно отрабатывается в ходе учений страны.

Эта доктрина имеет глубокие исторические корни: она рассматривает ядерное оружие как лучшее средство сдерживания, если страна находится в слабой позиции. Когда Советский Союз потерпел поражение в холодной войне, а после распался, единственной гарантией сдерживания оставалось ядерное оружие. Но помимо всего вышеперечисленного есть еще одна, более важная причина, заставляющая некоторых экспертов полагать, что активация ядерного сценария для России не является чем-то невозможным.

Что сейчас делает Россия?

Советский Союз провел первое ядерное испытание 29 августа 1949 года, через четыре года после того, как Соединенные Штаты применили атомную бомбу против Японии во время Второй мировой войны. Первая термоядерная бомба была испытана СССР в 1953 году. Советские запасы ядерных боеголовок быстро увеличивались, особенно в 1960-х и 1970-х годах, достигнув пика в 1986 году, когда в стране было уже 40 тысяч ядерных боеголовок.

К 1960-м годам, она, как и Соединенные Штаты, создала ядерную триаду: межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики, оснащенные ядерным оружием. Такой арсенал называется стратегическим ядерным оружием, способным поразить противника далеко за пределами страны.

Более полувека Москва участвует в соглашениях и договорах, предусматривающих сокращение количества ядерных боеголовок, поэтому с восьмидесятых годов оно уменьшилось до шести тысяч. Параллельно с этим государство занялось модернизацией своего арсенала.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин сообщил, что оснащенность стратегических ядерных сил современным вооружением составила 86% по сравнению с 82% в предыдущем году. По его прогнозам, данный показатель вырастет до 88,3% в течение одного года, поскольку "скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока". Он добавил: "Остановимся хотя бы на одну секунду и сразу начнем отставать".

"Длинная рука" России

Россия продолжает снимать с вооружения баллистические ракеты "Тополь" со скоростью один или два полка (от девяти до 18 ракет) каждый год, заменяя их на межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 "Ярс". Первый испытательный пуск ракеты "Ярс" был произведен в 2007 году, и уже в 2010 году она была принята на вооружение. В распоряжении РВСН имеется более 147 ракет РС-24 "Ярс", из которых 135 могут запускаться с мобильных пусковых установок, а 12 предназначены для стационарного базирования.

Ракета обладает максимальной дальностью полета в 12 тысяч километров и способна нести от шестидо 10 боевых блоков мощностью 150-500 килотонн каждый. Технология MIRV позволяет нести несколько боеголовок, каждая из которых способна поражать разные цели. "Ярс" обладает средствами преодоления противоракетной обороны. Ракета маневрирует во время полета и несет специальные ловушки. Ее шансы пробить противоракетную оборону противника составляют 60-65%.

"Ярс" поражает цели с отклонением всего в 100-150 метров. На подготовку ракеты к пуску требуется всего семь минут. После введения режима повышенной боевой готовности ракеты "Ярс" могут запускаться с тягачей, которые передвигаются со скоростью 45 км/ч и способны работать в лесном массиве с целью повышения скрытности.

"Посейдон"

"Посейдон" ("Статус-6") – это российский беспилотный подводный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой. Он предназначен для поражения важных объектов экономики противника в районе побережья и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путём создания зон обширного радиоактивного заражения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течении длительного времени. Проще говоря, он был разработан для нападения на порты и города с целью нанесения крупномасштабного неизбирательного ущерба. Потенциальная мощность "Посейдона" составляет 100 мегатонн, что в два раза превышает мощность самого известного ядерного взрыва.

"Посейдон" начали разрабатывать в 1989 году, но работы были приостановлены из-за распада Советского Союза, окончания холодной войны и процесса ядерного разоружения. Россия позже продолжила работать над проектом "Посейдон", а в 2015 году информация о нем была раскрыта Минобороны. Этот беспилотный подводный аппарат имеет запас хода 10 тысяч километров, а его скорость под водой может достигать 200 км/ч. Благодаря такой скорости, перехватить его невозможно, ведь обычные торпеды его догнать не смогут.

"Посейдон" способен погружаться на глубину до тысячи метров, что делает его фактически неуязвимым для торпед даже при условии обнаружения. Российский беспилотный подводный аппарат может работать под ледяным покровом в Арктике. "Посейдон" поступит на вооружение ВМФ России до 2027 года.

"Огонь от Туполева"

Многорежимный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160М недавно пополнил ядерный арсенал России. Он является самым мощным и самым тяжелым боевым самолетом в мире. Каждый Ту-160М может нести до 40 тонн боеприпасов, в том числе 12 ядерных крылатых ракет воздушного базирования. Всего бомбардировщики этого типа могут нести более 800 единиц оружия.

Ту-160 стал последним стратегическим бомбардировщиком, разработанным Советским Союзом, но используется российской армией до сих пор. Одновременно велись две отдельные программы его модернизации: первая – "глубокая модернизация" для установки двигателя нового поколения и цифровой авионики на основе искусственного интеллекта, а вторая предполагала интеграцию подобных систем в совершенно новые конструкции самолетов.

3 ноября 2020 года Россия сообщила, что модернизированный ракетоносец Ту-160М (по западной классификации "Блэк Джек") с новыми двигателями НК-32 серии 02, развивающий более 55 тысяч фунтов тяги, совершил перелет из Казани к месту проведения предварительных тестовых полетов. НК-32 серии 02 является самым большим и мощным двигателем, когда-либо устанавливавшимся на военный самолет. Первый полет модернизированного бомбардировщика с новыми двигателями длился 2 часа 20 минут и проходил на высоте шесть тысяч метров. После установки нового двигателя дальность полета Ту-160М увеличилась примерно на тысячу километров.

РС-24 "Ярс", "Посейдон" и Ту-160М – это лишь несколько примеров российской программы ядерной модернизации. Москва сегодня работает не только над разработкой стратегического ядерного оружия, но и показывает большие успехи в развитии тактического ядерного оружия, которое предназначено для применения на поле боя, в основном в непосредственной близости с дружественными силами и, возможно, даже на оспариваемой дружественной территории.

Российский арсенал

Из всего количества ядерных боеголовок развернуто примерно 1,6 тысяч единиц: 800 на межконтинентальных баллистических ракетах, 624 на баллистических ракетах подводных лодок и 200 на стратегических бомбардировщиках. В российском резерве находятся 985 стратегических и 1,912 тысяч нестратегических боеголовок, а еще 1,76 тысяччислятся в качестве списанных.

Следовательно, общее количество боеголовок составляет 6-6,3 тысяч единиц. Но надо понимать, что это только оценки, поскольку страны не разглашают реальное количество своих ядерных боезарядов.

Таким образом, можно сделать вывод, что российская программа ядерной модернизации, увеличение количества и масштабов военных учений, угрозы применения ядерного оружия, исходящие от других стран, и обновление военной доктрины заставляют мир сомневаться в ядерных намерениях России!