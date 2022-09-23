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ТАСС

Япония серьезно опасается вероятности применения ядерного оружия против Украины

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Военнослужащие Вооруженных сил России на позициях во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащие Вооруженных сил России на позициях во время специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Родионов

Токио считает недопустимыми угрозу и возможность применения этого вида вооружений со стороны Москвы, отметил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в четверг на пресс-конференции в Токио озвучил опасения японских властей по поводу вероятности применения ядерного оружия против Украины.

"Президент [РФ Владимир] Путин 21 сентября объявил о проведении частичной мобилизации и подчеркнул, что Россия готова будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа, - сказал Мацуно - В связи с этим мы серьезно опасаемся вероятности того, что против Украины может быть применено ядерное оружие. Как единственная страна, пострадавшая от ядерного оружия, Япония считает недопустимыми угрозу и возможность применения этого вида вооружений со стороны России".

Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ. Путин также подчеркнул, что Россия готова будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Япония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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