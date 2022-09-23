В сети обсуждается обмен российских пленных на иностранных наёмников, членов «Азова» и Медведчука

Главарь «Азова» и и.о.командира 36-й бригады ВСУ во время сидения в подвалах завода «Азовсталь» Главарь «Азова» и и.о.командира 36-й бригады ВСУ во время сидения в подвалах завода «Азовсталь»

В сети обсуждается информация об обмене пленными. Изначально сообщалось, что Россия освободила 10 граждан иностранных государств, которые воевали за ВСУ в качестве наёмников. Среди прочего это подданные Марокко, Швеции, Британии, граждане США и ряда других стран. При этом накануне прошла информация о том, что переговоры об их передаче российской стороной вёл наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман. Среди обменянных - и приговорённые к смертной казни в ДНР британцы и марокканец.

Через некоторое время прошла информация, в которой заявлено, что наша сторона провела обмен с противником по «формуле»: 200 на 87. 200 – иностранных наёмников и боевиков, включая боевиков террористической организации «Азов» (*запрещена в России). По последним данным, боевики «Азова»* будут отправлены на одном из кораблей в Турцию, где, как утверждается, будут оставаться «интернированным до окончания боевых действий».

Резонанс вызвала информация не только о том, что в числе обменянных – боевики «Азова», но и то, что в формулу обмена был вписан и украинский политик Виктор Медведчук. Многие восприняли этот факт оскорбительно для наших военных. Но есть и иные суждения.

Своим суждением в этом плане поделился военкор Евгений Поддубный, отметив, что можно сколько угодно рефлексировать по этому поводу, но факт остаётся фактом: во-первых, такого рода переговоры никогда не идут в публичной плоскости, во-вторых, 87 наших солдат и офицеров из украинских застенков вернулись к своим семьям.

Военкор пишет о том, что в этой ситуации «плевать на имиджевые потери».

Из поста Евгения Поддубного:

Я не освещал боевые действия в Мариуполе, но понимаю праведный гнев многих бойцов. Но, мужики, 87 жизней спасено, 87 пацанов - дома. Жены, дети, мамы, папы, которые не рассчитывали их увидеть живыми, в один момент вновь станут счастливыми. И как по мне - это того стоит. Ради 87 наших героев можно менять кого угодно. Не заламывайте руки, мол, азовцы, Медведчук… Просто думайте о том, что 87 наших парней живы.

Тем временем своё недовольство одним из фактов, сопутствующих обмену, выразил журналист Андрей Медведев. Он обратил внимание на то, что наших ребят, вызволенных из плена, по большому счёту, не встретили, как должны были встретить. Андрей Медведев подчёркивает, что на аэродроме не было никого из встречающих, не было ни российских флагов, ни цветов для наших героев. Это действительно особенно удручающий факт, как и то, что первыми об обмене сообщили не российские профильные ведомства или крупные федеральные СМИ, а западные каналы.

Журналист пояснил, почему было принято решение об обмене «азовцев». Андрей Медведев пишет, что украинская сторона ранее ни при каких условиях не отдавала нам пленных российских лётчиков. Исходившие из Киева предложения – обмен на «азовцев»*. Именно по этой причине и был проведён обмен в таком формате.

Источник изображения: topwar.ru

Андрей Медведев:

Почему отдали командиров Азова? Вот тут не знаю. Надеюсь, это того стоило. Но что важно. Современные боевые действия это не только собственно фронт. Это во многом информационная война. Война, где цель это психика противника, и не только военных, а и гражданских, тех кто в тылу. Это не я придумал. Задолго до меня. Психологические операции и инфовойна часть концепции НАТО.

Журналист в этом плане призывает перестать совершать ошибки на информационном поле.