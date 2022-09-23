Встреча Президента России с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса

Как сообщила 20 сентября 2022 года пресс-служба Президента Российской Федерации, в Кремле Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Обсуждались принимаемые в отрасли меры по обеспечению потребностей Министерства обороны, реализация программ импортозамещения. Владимир Путин также поздравил оружейников с профессиональным праздником, который отмечается в России 19 сентября.

(с) Пресс-служба Президента Российской Федерации

Вступительное слово на встрече с руководителями предприятий ОПК

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Вчера в нашей стране отмечался День оружейника, и я хочу от души поздравить вас и всех работников отечественного оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником, поблагодарить за добросовестный труд, за преданность большому и очень важному делу, которому вы посвятили всю свою жизнь, за служение России и нашему народу.

Благодаря таланту, энергии конструкторов, инженеров, рабочих, их ответственному отношению к поставленным задачам наша оборонная отрасль вносит огромный вклад в укрепление безопасности страны и в обновление и повышение боевых возможностей армии и флота. При этом она занимала и занимает прочные позиции на мировых рынках вооружения. Только за шесть месяцев текущего года, несмотря на все обстоятельства, о которых все хорошо знают, наша промышленность поставила зарубежным партнёрам военной продукции на сумму свыше шести миллиардов долларов. Наращивается выпуск высокотехнологичной гражданской продукции, востребованной как в России, так и за её пределами.

Ещё раз поздравляю всех российских оружейников с профессиональным праздником и желаю вам крепкого здоровья и новых успехов.

Уважаемые коллеги!

Сегодня, учитывая обстановку, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наша страна, предприятия ОПК работают в напряжённом, интенсивном режиме. Трудовые коллективы оперативно решают нестандартные задачи, перестраивают производство, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий. Ваши представители сами выезжают буквально на передовую - я хочу это отметить, хочу сказать об этом и хочу их за это поблагодарить. Это не просто ответственное отношение к делу, это в известной степени героизм. Это вносит огромный вклад в совершенствование боевой техники, используемой в ходе боевых действий.

Поэтому в ходе нашей рабочей встречи сегодня предлагаю сосредоточиться на предельно конкретных, самых насущных проблемах: организационных, финансовых, технологических. Прежде всего, конечно, обсудим вопросы, связанные с поставками вооружения, техники и боеприпасов в войска, в первую очередь в части и подразделения, которые участвуют в специальной военной операции.

Сразу же отмечу, что применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность. Прежде всего это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского, бронетанкового вооружения и другого. Они позволяют уничтожать военную инфраструктуру, пункты управления, технику противника, поражать места расположения националистических формирований, при этом минимизировать потери среди личного состава.

Особо отмечу и тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружения. На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО. Это означает, что мы должны и можем изучать арсеналы, то, что там есть, и то, что используется против нас, качественно нарастить наши возможности и исходя из получаемого опыта совершенствовать - там, где это нужно, - нашу технику, наше вооружение. Этот процесс естественный, и, конечно, им нужно воспользоваться. Делать это при этом необходимо максимально быстро и эффективно.

Напомню в этой связи, что в этом году мною приняты решения о дополнительном оснащении войск оружием и техникой и, соответственно, выделении средств на их закупку и ремонт. Нужно нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК и, где нужно, модернизировать их. Многое для достижения этой задачи уже сделано.

Так, чтобы производство и ремонт вооружения и техники были непрерывными, были приняты решения: существенно упрощены контрактные, предконтрактные процедуры, вы знаете об этом, сокращены сроки заключения госконтрактов с единственным исполнителем и порядок формирования цен таких контрактов, а также увеличены объёмы их авансирования.

Отмечу и то, что Промсвязьбанк сохраняет условия льготного кредитования контрактов для опережающих поставок вооружений. Кроме того, внесены изменения в законодательство по трудовым отношениям, которые позволяют руководителям предприятий и КБ доплачивать конструкторам, инженерам, рабочим за сверхурочный труд.

Принят ряд мер, связанных непосредственно с оптимизацией производства на предприятиях - сейчас не буду всё это перечислять, вы и так об этом хорошо знаете. Сделано это по вашим рекомендациям.

Организациям ОПК необходимо в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, средства поражения.

Необходимо решить и проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными комплектующими, деталями, узлами и материалами. Сфера ОПК - это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы. Где-то в других местах это не так важно и не так существенно, да и не нужно на самом деле, нам стопроцентного импортозамещения не нужно. А здесь нужно. Поэтому необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства.

Я прошу руководителей предприятий ОПК доложить сегодня о принимаемых мерах для обеспечения потребностей Минобороны. И, конечно, жду ваших конкретных предложений, как это было и в прошлые наши совещания, связанных с развитием всей отрасли.