Kyodo: главы МИД G7 договорились продолжать сотрудничать в поддержке Украины

Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Стороны также подтвердили единство позиций по реагированию на глобальный продовольственный кризис

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Главы МИД стран G7 на встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке договорились продолжать сотрудничать в поддержке Украины. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.

Кроме того, как отмечается, они подтвердили единство позиций по реагированию на глобальный продовольственный кризис и рост цен на энергоносители.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также несколько других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.