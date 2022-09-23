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ТАСС

Kyodo: главы МИД G7 договорились продолжать сотрудничать в поддержке Украины

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Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
Источник изображения: © РИА Новости / Роман Махмутов

Стороны также подтвердили единство позиций по реагированию на глобальный продовольственный кризис

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Главы МИД стран G7 на встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке договорились продолжать сотрудничать в поддержке Украины. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo.

Кроме того, как отмечается, они подтвердили единство позиций по реагированию на глобальный продовольственный кризис и рост цен на энергоносители.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также несколько других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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