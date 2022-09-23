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Вестник Мордовии

Клон "Корнета" из Ирана может преодолевать активную защиту танков

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Источник изображения: Фото: MIZAN

Иранская копия "Корнета", названная Dehlaviyeh, имеет двухракетную версию пусковой установки и возможность управления с пульта, находящегося на большом расстоянии.

Как рассказал проекту "РГ: русское оружие", военный эксперт, редактор книги "Персидский Бастион" Юрий Лямин, парный пуск противотанковых управляемых ракет значительно повышает шансы преодоления устанавливаемых на основных боевых танках и других образцах бронетехники комплексов активной защиты.

Интересно, что в Иране об этой модификации ПТРК заговорили еще в 2015 году. Через четыре года были более подробно представлены тактико-технические характеристики.

Например, стало известно, что в качестве опоры применена тренога от другого выпускаемого военной промышленностью Исламской республики ПТРК - Toophan, являющегося копией американского BGM-71 TOW.

Тогда сообщалось, что дальность применения повышена до 7000 метров, а толщина пробиваемой брони составляет около 1200 миллиметров. Причем у ракеты есть еще предзаряд, активизирующий динамическую защиту.

Наведение на цель осуществляется по так называемой "лазерной тропе" в полуавтоматическом режиме или при помощи автомата сопровождения цели. Для ведения боевых действий в ночное время имеется тепловизионный прицел.

Для безопасности расчета создан специальный, похожий на ноутбук пульт, который можно удалять на расстояние в полторы сотни метров. При этом команды транслируются через кабель, который не боится никаких помех средств радиоэлектронного подавления. Интересно, что введена опция записи видеоизображения.

В конце прошлого месяца также была представлена облегченная версия двухракетной пусковой установки Dehlaviyeh.

Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
BGM-71 ТOW
Бастион
Корнет
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