Блинкен заявил, что США продолжат поддержку Украины

Призыв Путина провести частичную мобилизацию российских граждан отражает трудности России на поле боя, заявил госсекретарь

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Власти США будут продолжать поддержку Украины "столько, сколько потребуется". Об этом сообщается в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном в связи с объявлением частичной мобилизации в России.

"Призыв [президента РФ Владимира] Путина провести частичную мобилизацию российских граждан, отправив их воевать на Украину, отражает трудности Кремля на поле боя, непопулярность войны и нежелание россиян воевать на ней", - утверждает Блинкен.

"США, наши союзники и партнеры в международном сообществе осуждают жестокую войну России против Украины, мы продолжаем поддерживать Украину и ее народ. Вместе мы оказывали Украине последовательную и значительную поддержку в ее обороне, мы продолжим эту непоколебимую поддержку украинского народа столько, сколько потребуется", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне военной операции "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону военной операции.