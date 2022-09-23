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ТАСС

Зеленский заявил, что Киев не желает затяжного конфликта

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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивная фотография
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивная фотография.
Источник изображения: © AFP 2022 / GENYA SAVILOV

Президент Украины попросил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН больше оружия

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеовыступлении, которое было показано в среду на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что Киев не желает затяжного, "отложенного" конфликта.

"Мы не можем согласиться на отложенную войну, потому что она будет еще более горячей, чем война сейчас", - сказал украинский лидер.

"Нам нужна финансовая поддержка, чтобы поддержать внутреннюю стабильность и выполнить социальные обязательства перед нашим народом", - продолжил он.

Представители России, в частности, глава МИД РФ, неоднократно заявляли, что поставки оружия и другая поддержка властей Украины со стороны Запада затягивают конфликт и затрудняют поиск дипломатического урегулирования. 

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