Байден и Макрон на встрече в Нью-Йорке подтвердили поддержку Украины

Стороны также обсудили Иран и Китай

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон в среду на встрече в Нью-Йорке подтвердили поддержку Украины, а также обсудили вопросы, связанные с Ираном и КНР. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"[Они] подтвердили свою неизменную поддержку усилий Украины по защите от российской агрессии. Они также обсудили усилия по недопущению получения Ираном ядерного оружия, а также наше продолжающееся сотрудничество в регионах Индийского и Тихого океанов и вызовы, исходящие от КНР", - сказано в сообщении.

Встреча проходила на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также несколько других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.