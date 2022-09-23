Власти Канады пообещали продолжить поддерживать Украину и усиливать санкции против России

Речь идет как о военной, так и о гуманитарной помощи, отметил канадский премьер-министр Джастин Трюдо

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Канады продолжат всестороннюю поддержку Украины, несмотря на объявленную частичную мобилизацию в России. Об этом заявил журналистам в среду на полях ГА ООН канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Канада продолжит решительно поддерживать Украину, - сказал он. - Мы собираемся продолжать поставлять военную помощь на Украину, а также продолжим оказывать гуманитарную помощь". Кроме того, Трюдо заявил, что Оттава "продолжит усиливать санкции" против Москвы.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, мобилизация проводится в первую очередь для контроля над освобожденными в ходе спецоперации территориями.