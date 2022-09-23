Эксперт: требование Украины гарантий безопасности несет риск нового ядерного витка

Также это требование может привести к росту расходов западных стран, отметил бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Требование Украины международных гарантий безопасности несет риск нового ядерного витка и приведет к росту расходов западных стран. Такое мнение высказал бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден.

В опубликованной в среду на портале Responsible Statecraft статье он подчеркнул, что "Украина требует от Запада новых "гарантий безопасности", что приведет лишь к росту расходов и риску ядерного витка". Он подверг критике опубликованный офисом президента Украины Владимира Зеленского проект "Киевского соглашения по безопасности" - документ о международных гарантиях Киеву. В нем содержатся предложения заключить обязывающее соглашение между Украиной, с одной стороны, и США, странами ЕС и рядом других государств, с другой. Вопреки звучавшим ранее предложениям, он не предполагает ни отказа Киева от вступления в НАТО, ни нейтрального статуса Украины, ни участия России в качестве гаранта безопасности страны.

Как подчеркнул Карден, доклад "требует увеличения ресурсов США сверх тех миллиардов, которые уже направляются на военные действия на Украине, а также обязательств", которые близки к гарантиям в рамках НАТО. Эксперт выступает против увеличения расходов на оборону не только Украины, но и США, и НАТО. Он поддерживает "прямые переговоры [с Россией], восстановление повестки по контролю над вооружениями и меры по укреплению доверия в военной сфере между странами НАТО и Россией".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов.