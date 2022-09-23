Власти США заявили, что подают сигналы России относительно эскалации на Украине

При этом сотрудник администрации страны высокого ранга не пояснил, о каких именно сигналах идет речь

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Власти США подают российской стороне четкие сигналы относительно возможного обострения ситуации на Украине. Об этом заявил журналистам в среду сотрудник администрации США высокого ранга.

"Мы подаем России очень четкие сигналы относительно последствий эскалации", - привел слова данного сотрудника пресс-пул Белого дома. "Это не означает, что мы слепы в отношении динамики, которая может привести к эскалации", - сказал представитель американской администрации. Он не пояснил, о каких именно сигналах идет речь.

По версии данного сотрудника, российская сторона якобы "разыгрывает ядерную карту" применительно к ситуации на Украине. Говоря о предстоящих референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, представитель администрации США выступил с утверждением, что РФ пытается найти "юридические обоснования" для защиты их территории. "Что-то вроде причудливой российской версии статьи 5", - приводятся слова указанного чиновника. Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО.

По версии сотрудника американской администрации, в других странах не прислушаются к доводам Москвы по этим вопросам. "По нашему мнению, есть один вымышленный российский юридический мир, а есть реальный мир", - полагает этот представитель.

Как отметил в среду в телеобращении президент РФ Владимир Путин, Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, причем Запад пустил в ход "и ядерный шантаж". Как пояснил президент, речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. "Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", - подчеркнул Путин.