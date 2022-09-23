Прибор для изучения энергетического спектра нейтронов на МКС будет готов через год

Прибор может быть доставлен на станцию на грузовике "Прогресс"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Летный образец прибора "БТН-Нейтрон-2", который будет анализировать нейтроны в пространстве вокруг Международной космической станции (МКС), будет готов через год. Об этом ТАСС заявил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

Ранее сообщалось, что квалификационно-доводочный образец прибора уже успешно прошел испытания. "Мы готовы поставить "БТН-Нейтрон-2" в РКК "Энергия" через год, уже просто летный образец, - сказал Митрофанов. - Этот прибор может быть доставлен на МКС на грузовике "Прогресс". На станции его установят в российском сегменте, и мы будем работать с этим прибором столько, сколько МКС будет летать или сколько будет летать российский сегмент МКС".

Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года. Ко времени выхода РФ из проекта МКС начнется формирование Российской орбитальной служебной станции (РОС). "Этот уход будет долгий - это не то, что ушел и дверь захлопнул, - отметил Митрофанов. - Станция сейчас - это сложная интегрированная система, и я думаю, что наш уход будет продолжаться несколько лет. И вот эти несколько лет мы сможем работать с прибором "БТН-Нейтрон-2".

Для РОС предполагается создать следующий прибор БТН-РОС. По словам ученого, если сроки и финансирование позволят ИКИ РАН завершить работы над этим следующим прибором к запуску первого модуля РОС, он отправится уже с прибором на борту. Если же к запуску этого модуля не будут успевать, то запланируют доставку прибора на РОС на грузовом корабле. "После доставки на РОС надо будет одну часть прибора установить внутри герметичного отсека, а другую - снаружи, в открытом космосе. Нам пока еще не выдали план-график формирования научной нагрузки РОС. Когда мы увидим этот план-график и согласуем с РКК "Энергия" профиль финансирования, то определим, как конкретно и когда мы полетим", - добавил Митрофанов.

Цель космического эксперимента "БТН-Нейтрон-2" - изучение энергетического спектра нейтронов в пространстве снаружи и внутри МКС. В ходе исследования будут изучаться радиационно-защитные свойства различных материалов для разработки предложений по созданию радиационных убежищ для перспективных пилотируемых экспедиций на Луну и Марс.