Эрдоган жестко высказался о Греции на Генассамблее ООН

Эрдоган выступил на Генассамблее ООН: поддержите наши мирные усилия

На Генассамблее ООН Реджеп Тайип Эрдоган призвал поддержать мирные усилия Турции, пишет Yeni Şafak. Президент отметил роль своей страны в качестве посредника между Россией и Украиной, затронул палестинскую проблему, а также показал фото убитых младенцев, обвиняя Грецию в том, что она превращает Эгейское море в "кладбище беженцев".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, дал сигналы относительно Украины. Напомнив, что Турция свела Россию и Украину в Анталье во имя мира, после чего сыграла ведущую роль в достижении соглашения по "зерновому коридору", Эрдоган воззвал к мировому сообществу: "Призываю международные организации и все страны искренне подержать усилия Турции по установлению прочного мира".

Обращаясь к международному сообществу в зале Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), куда устремились все взоры в надежде на урегулирование военного конфликта между Россией и Украиной, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил призыв о "достойном выходе из кризиса для обеих сторон". Сделав акцент на достигнутом соглашении по "зерновому коридору", турецкий лидер сказал: "Это соглашение, имеющее критически важное значение для непрерывности поставок зерна, является одним из величайших достижений ООН за последние годы". Рассказывая о бесчеловечных действиях Греции по отношению к беженцам в Эгейском море, глава турецкого государства отметил: "Греция превратила Эгейское море в кладбище беженцев". Относительно урегулирования палестинской проблемы Реджеп Тайип Эрдоган заявил: "Для справедливого, устойчивого и всеобъемлющего решения проблемы в регионе нет никакой другой возможности, кроме создания независимого суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме". Президент также выразил надежду на то, что Азербайджан и Армения подпишут всеобъемлющее мирное соглашение.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал следующие заявления (приводятся в сжатом виде — Прим. ИноСМИ.).

Мы обеспечили поставку зерна миру

С первого дня конфликта на Украине, который идет уже семь месяцев, Турция действовала с мыслью о том, что в нем не будет победителей. Анкара все время подчеркивает ключевую роль диалога. Мы собрали стороны сначала в Анталье, а затем в Стамбуле. В результате наших усилий с Генеральным секретарем ООН мы добились того, чтобы украинское зерно попало в мир.

Соглашение о “зерновом коридоре” является одним из величайших достижений ООН за последние годы. Поставки день ото дня набирают обороты. Стамбульское соглашение показало, что переговоры дают результат. Аналогичный подход может быть применим и к атомной электростанции.

Призыв к мировому сообществу об Украине

Необходимо найти разумное, справедливое и жизнеспособное решение, которое обеспечит обеим сторонам достойный выход из кризиса. Призываю международные организации и все страны искренне поддержать усилия Турции по установлению прочного мира. Все эти бедствия напомнили нам о нашей ответственности за наращивание усилий для воплощения эффективной многосторонности в ООН. Достижение подотчетного функционирования Совета Безопасности станет важным поворотным моментом. Чтобы не позволить забыть о нашем общем долге, мы продолжим продвигать на каждой платформе подход "мир больше пяти". Хочу отметить, что мы ожидаем поддержки со стороны всех стран-членов.

Наше видение ориентировано на мир

Видение Турции во внешней политике всегда было ориентировано на мир. Мы прикладываем усилия в направлении урегулирования конфликтов. В разрешении споров мы действуем то в качестве посредника, то, если нужно, в качестве проводника. Мы предпринимаем инициативы, которые позволят нам быть частью решений, а не проблем. Сохранение безвыходного положения еще больше угрожает стабильности нашего региона и территориальной целостности Сирии. Четыре миллиона мирных жителей должны продолжать жить благодаря зонту безопасности и международной помощи, которые предоставляет наша страна. Совету Безопасности необходимо выполнять свою обязанность.

Мы не можем оставаться безразличными к РПК и ее производным

Акцентируя внимание на борьбе Турции с терроризмом, турецкий лидер отметил: "Невозможно ожидать, что Турция будет оставаться безразличной к Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее производным".

Турция решительно заявляет, что способна принимать все виды мер против терроризма, заявил Реджеп Тайип Эрдоган. "Невозможно ожидать, что Турция будет оставаться безразличной к РПК и ее производным, которые совершают террористические атаки на нашу страну, на наши силы безопасности и на гражданское население, — продолжил президент. — Мы в очередной раз решительно заявляем, что мы в состоянии принять всевозможные меры против терроризма и что мы всегда, не колеблясь, сделаем все необходимое для противодействия террористическим организациям. Тех, кто пытается узаконить РПК с помощью таких дешевых трюков, как изменение названия, мы призываем как можно скорее прекратить вооружать и поддерживать террористов. Ожидаем, что все приложат необходимые усилия и проявят солидарность в отношении проекта поселений, который мы собираемся претворить в жизнь в Сирии".

Другой формулы, кроме независимой Палестины, нет

Глава турецкого государства подчеркнул, что Турция прилагает все усилия для воцарения мира и спокойствия в Ираке, при этом одним из мест, на котором следует особенно остановиться, является Северная Африка и Восточное Средиземноморье.

Реджеп Тайип Эрдоган продолжил: "В Ливии главной целью должно быть проведение справедливых выборов и приход к власти сильного правительства, получившего свою легитимность от народа. Мы убеждены, что для установления прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке палестино-израильский конфликт должен прекратиться. Мы решительно поддерживаем его урегулирование по принципу двух государств. Крайне важно обеспечить безопасность жизни и имущества палестинцев. Другого решения, другой формулы, кроме палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, для справедливого, устойчивого и всеобъемлющего урегулирования кризиса в регионе нет. В этом процессе защита угнетенных палестинцев при наращивании институциональных и финансовых возможностей агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам является международной проблемой".

ТРСК должна быть признана

Призывая международное сообщество официально признать Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), турецкий лидер отметил: "Мы совместно с Турецкой Республикой Северного Кипра приложили усилия в духе доброй воли. Призываем международное сообщество положить конец преследованию турок-киприотов и как можно скорее официально признать Турецкую Республику Северного Кипра. Как сильный союзник по НАТО, который в этом году отмечает 70-летие своего присоединения к альянсу, Турция вносит вклад в евроатлантическую безопасность. Как самая западная азиатская страна мы работаем над инициативой “Азия снова”".

Показал миру фотографию младенца Асыма

Рассказывая миру с трибуны ООН о бесчеловечных действиях Греции по отношению к беженцам в Эгейском море, Реджеп Эрдоган напомнил, что в качестве последних примеров греческой стороной были убиты девятимесячный младенец Асым, четырехлетний Абдюльвахаб и его семья. Турецкий лидер во время своего выступления также показал фотографии убитых детей и отметил, что администрация Афин превратила Эгейское море в кладбище беженцев.

Далее президент продолжил: "Мы видим, что Греция усилила преследование мигрантов в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Кризис с беженцами невозможно решить, обрекая на смерть невинных людей, отправляющихся в путь в поисках лучшего будущего, топя лодки с мигрантами или заточая их в концлагеря. На прошлой неделе девятимесячный Асым, четырехлетний Абдюльвахаб и его семья погибли в результате потопления лодки с мигрантами греческой береговой охраной. В то время как мы всеми силами бьемся над тем, чтобы к берегам не прибивало бездыханные тела младенцев, таких как Айлан, Греция своими незаконными и безответственными действиями превращает Эгейское море в кладбище беженцев. Институтам Европы и Организации Объединенных Наций уже давно пора положить конец этой жестокости, которая представляет собой преступление против человечества".

Мы будем до конца отстаивать свои права в Восточном Средиземноморье

Говоря о том, что Турция будет до конца защищать свои права в Восточном Средиземноморье, Реджеп Тайип Эрдоган сказал: "Те, кто стремится к демонстрации силы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, несмотря на свой политический и военный уровень, который никак не сравним с нашей страной, ставят себя в смешное положение. Греции следует отказаться от политики провокаций. Турция будет до конца отстаивать свои права в Эгейском море и Восточном Средиземноморье".