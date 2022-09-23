Спецоперация пожирает оружейный хлам Запада, поставляемый на Украину

Почему Эрдоган заявил, что союзники снабжают Украину "хламом"?

Заявление Эрдогана о поставках Западом "хлама" на Украину вызвало много вопросов, пишет сайт Al Jazeera. Оружие оказалось неэффективным на поле боя. Возможно, Запад не хочет отправлять новейшие образцы техники, чтобы не спровоцировать Москву на ответное использование передового вооружения.

Недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно отправки Западом "хлама" на Украину вызвало большое удивление и вопросы о боевых характеристиках и качестве оружия, полученного Киевом в ходе конфликта.

"Говорят, что оружие на Украину поставляется Западом. Киеву отправляют хлам", — сказал турецкий лидер, имеющий хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, а также играющий посредническую роль в урегулировании кризиса между Москвой и Киевом.

Несмотря на получение партий противокорабельных комплексов Harpoon, HIMARS, гаубиц и другого качественного вооружения, Украина постоянно просит союзников о дополнительных поставках боеприпасов и техники с целью противостояния России в конфликте, длящемся уже около семи месяцев.

Двойная возможность

При этом неоднократно звучали заявления ряда европейских стран об отправке бывшего в употреблении вооружения, военной техники или запчастей на Украину, а некоторые требовали обновить арсенал и направить стране новейшие образцы техники.

В беседе с Al Jazeera военный эксперт Фаиз аль-Асмар отметил: "Спецоперация на Украине предоставила возможность двум группам государств. Так, развитые страны во главе с Соединенными Штатами получили шанс испытать свое передовое оружие на поле боя".

Тем временем восточноевропейские страны, соседствующие с Украиной, обрели прекрасную возможность израсходовать имеющиеся у них оружие и боеприпасы, избавившись от накопленной годами техники на военных складах. Некоторые из них были произведены десятилетия назад, еще во времена Советского Союза.

Пополнение запасов

В июне президент Польши Анджей Дуда призвал европейские страны отправить его стране бывшее в употреблении оружие для пополнения арсенала после помощи Украине.

Он заявил: "Мы предоставляем Украине самую крупную военную помощь, которую когда-либо мы оказывали другому государству. Мы являемся главной страной, передающей тяжелое вооружение. Мы говорим о сотнях танков, боевых машин, артиллерии, а также дронов, ПЗРК, сотнях тысяч единиц боеприпасов, запасных частей и других средств и техник".

В связи с этим польский президент подчеркнул, что его стране необходимо быстрое пополнение военного арсенала, отметив, что оружие, которое он просит, необязательно должно быть новым.

"Пожиратель оружия"

Союзники Украины, особенно в начале российской спецоперации, способствовали поставкам Киеву оружия из соседних стран, чтобы не тратить время, необходимое для транспортировки западного вооружения и получения разрешений от правительств на его отправку.

По словам аль-Асмара, арена боевых действий на Украине простирается на сотни километров, а потому активно "пожирает" вооружения обеих сторон конфликта. Поскольку бои идут на украинской территории, Киев нуждается во всех средствах и технике, как старых, так и современных, тем более что за последние месяцы Россия нанесла удары по значительному количеству украинских складов.

В середине августа в рамках западной помощи украинцы получили четыре военных вертолета от Латвии, члена Европейского Союза (ЕС) и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как сообщило Министерство обороны Латвии, два из четырех вертолетов Ми-17 и два вертолета Ми-2 были доставлены на Украину в разобранном виде. Самолеты, произведенные в Советском Союзе, были перекрашены, а один из двух Ми-17 был полностью отремонтирован.

Российская риторика

Россия продолжает сообщать сведения о ведении боевых действий и количестве вооружения, поставляемом Западом Украине. Согласно этим данным, члены НАТО отправляют Киеву, наряду с современной боевой техникой, партии старого вооружения.

Две недели назад агентство Russia Today процитировало сообщения российских СМИ, что украинская армия получила из Литвы американскую 15-мм гаубицу и 105-мм Howitzer M101, производство которой было запущено 81 год назад.

Как отмечается в сообщениях, после Второй мировой войны вышеупомянутое вооружение применялось в Корее и во Вьетнаме. Кроме того, 20 лет назад Дания получила 72 гаубицы данной модели. 18 из них она поставила Украине.

Тем временем Вашингтон и другие союзники Киева во главе с Германией объявили о поставках современных самоходных гаубиц, сыгравших большую роль в недавних вооруженных столкновениях.

Что касается слов Эрдогана о поставках Западом "хлама", по мнению военного эксперта, заявление турецкого президента необязательно воспринимать буквально. Он мог иметь в виду, что некоторые средства и техника, получаемые Киевом, старые или малоэффективные, но при этом любое оружие играет важную роль в ходе боевых действий, будь то вертолеты для перевозки военнослужащих, санитарные автомобили или даже бывшие в употреблении транспортные средства.

Кроме того, возможно, западные государства намеренно не предоставили Киеву оружие, необходимое ему для получения военного превосходства над Москвой, включая боевые самолеты, ракетные комплексы большой дальности и танки. В противном случае это будет значить, что эти страны фактически участвуют в боевых действиях, что увеличивает возможности развязывания третьей мировой войны, чего все и избегают.

Автор: Аладдин Хадер (علاء الدين خضر)