Зеленский призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН

Также необходимо отказать стране в праве голоса, лишить прав направления делегаций, отметил президент Украины

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении, продемонстрированном в среду на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности всемирной организации.

"Пока агрессор (таковым Украина считает Россию) является стороной процесса принятия решений в международных организациях, он должен быть изолирован в них, по меньшей мере пока длится агрессия. Отказать в праве голоса, лишить прав направления делегаций, лишить права вето в том случае, если речь идет о члене Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы наказать агрессора в рамках тех или иных организаций", - сказал он.

По словам Зеленского, наказание России должно стать частью "формулы мира", в которую он включает, помимо изоляции в международных организациях, также санкции, блокирование торговли и возмещение ущерба.

Зеленский в видеовыступлении исключил возможность переговоров с Россией.

"Что касается переговоров между Украиной и Россией. Возможно, вы слышали от России разные слова про переговоры. Они говорят, что к ним готовы. Но они говорят о переговорах, а сами проводят военную мобилизацию, они говорят о переговорах, а сами объявляют псевдо-референдумы. Я исключаю, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной", - сказал он.

Власти РФ неоднократно заявляли, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом. Однако, как отмечал президент РФ Владимир Путин, мирное решение конфликта на Украине не устраивает страны Запада, поэтому Киеву было приказано сорвать переговоры.