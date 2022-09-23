Вучич напомнил о прецеденте Косова в связи с вопросом территориальной целостности Украины

Сербия поддерживает территориальную целостность всех стран ООН, отметил глава государства

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич напомнил, выступая в среду на 77-й сессии Генассамблеи ООН, о прецеденте Косова в связи с вопросом территориальной целостности Украины.

"Сербия поддерживает территориальную целостность всех стран ООН, в том числе Украины. Но правда заключается в том, что территориальная целостность Сербии была нарушена. Какова разница между нарушением территориальной целостности Украины и Сербии? Мы никогда не заходили на территорию других стран, никому не угрожали. Это не помешало признать Косово", - заявил сербский лидер.