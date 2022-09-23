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ТАСС

Шольц заявил, что ФРГ будет делать все возможное, чтобы избежать конфликта между РФ и НАТО

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

По словам канцлера ФРГ, "Германия всегда всесторонне поддерживала Украину, но в то же время следила за тем, чтобы такой эскалации не произошло"

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц после объявления президентом РФ Владимиром Путиным о проведении в стране частичной мобилизации заявил, что Германия намерена делать все возможное, чтобы конфликт на Украине не перерос в эскалацию между Россией и НАТО. При этом глава правительства ФРГ в очередной раз заверил Киев в дальнейшей поддержке.

"Германия всегда всесторонне поддерживала Украину, но в то же время следила за тем, чтобы такой эскалации не произошло", - сказал Шольц в среду в эфире телеканала ARD. "Мы и дальше будем идти по этому пути", - подчеркнул он, назвав неприемлемыми разговоры о применении ядерного оружия.

Президент РФ 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, мобилизация проводится в первую очередь для контроля над освобожденными в ходе спецоперации территориями. 

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