Подготовлен проект о сохранении рабочих мест участникам спецоперации

ЕР и правительство разработали проект о сохранении рабочих мест участникам спецоперации

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия" вместе с кабмином разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Специальная военная операция закончится, и, вне всякого сомнения, победой России. Все цели и задачи СВО будут выполнены. Естественно, будет демобилизация, и у некоторых граждан есть опасения, что они не смогут вернуться на свое рабочее место. "Единая Россия" прорабатывает совместно с правительством инициативу, чтобы снять эти опасения", – приводит его слова Telegram-канал "Единой России".

Политик добавил, что проект находится на заключении правительства.

Кроме того, партия работает над тем, чтобы все граждане, попавшие под частичную мобилизацию и проходящие службу по контракту, гарантированно получили все положенные социальные выплаты, отметил депутат.

Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.