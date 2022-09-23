Глава МИД Украины рассказал генсеку НАТО о проекте договора о гарантиях безопасности Киева

Проект рекомендаций экспертной группы по гарантиям безопасности Украины ранее обсудили премьер-министр страны Денис Шмыгаль и председатель Европейского совета Шарль Мишель

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал о проекте договора о гарантиях безопасности Киева.

"На нашей сегодняшней встрече я поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберг за его лидерство в усилении поддержки Украины. Я представил концепцию Киевского соглашения о безопасности, которое призвано стать инструментом обеспечения безопасности Украины до тех пор, пока мы не станем членом НАТО", - написал он на странице в Twitter.

Ранее в среду проект рекомендаций экспертной группы по гарантиям безопасности Украины обсудили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

13 сентября офис президента Украины опубликовал проект "Киевского соглашения по безопасности" - документа о международных гарантиях Киеву. Документ предлагает заключить обязывающее соглашение между Украиной с одной стороны и США, странами ЕС и рядом других государств. Вопреки звучавшим ранее предложениям, он не предполагает ни отказа Киева от вступления в НАТО, ни нейтрального статуса Украины, ни участия России в качестве гаранта безопасности страны.