Войти
ТАСС

Глава МИД Украины рассказал генсеку НАТО о проекте договора о гарантиях безопасности Киева

218
0
0
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Источник изображения: EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI

Проект рекомендаций экспертной группы по гарантиям безопасности Украины ранее обсудили премьер-министр страны Денис Шмыгаль и председатель Европейского совета Шарль Мишель

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом рассказал о проекте договора о гарантиях безопасности Киева.

"На нашей сегодняшней встрече я поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберг за его лидерство в усилении поддержки Украины. Я представил концепцию Киевского соглашения о безопасности, которое призвано стать инструментом обеспечения безопасности Украины до тех пор, пока мы не станем членом НАТО", - написал он на странице в Twitter.

Ранее в среду проект рекомендаций экспертной группы по гарантиям безопасности Украины обсудили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

13 сентября офис президента Украины опубликовал проект "Киевского соглашения по безопасности" - документа о международных гарантиях Киеву. Документ предлагает заключить обязывающее соглашение между Украиной с одной стороны и США, странами ЕС и рядом других государств. Вопреки звучавшим ранее предложениям, он не предполагает ни отказа Киева от вступления в НАТО, ни нейтрального статуса Украины, ни участия России в качестве гаранта безопасности страны. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
14.09.2022
Европейцы устали воевать с Россией. США забеспокоились
08.06.2022
В Европе предлагают Украине переговоры с Россией. Она против
04.02.2020
Atlantic Council (США): российская угроза пугает Швецию
29.11.2019
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): Макрон готов пойти навстречу России в вопросе ядерных ракет
07.10.2019
Использование обогащенного урана, фосфорных и кассетных боеприпасов в ходе войн и конфликтов ХХI века
01.08.2019
Stratejik Dnce Enstits (Турция): византийские игры США в Грузии
13.10.2015
«Путин не понимает, во что он влез» ("Радио Свобода", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.09 06:18
  • 1
ВВС США покажут «самый крутой» бомбардировщик в декабре
  • 23.09 05:25
  • 30
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 23.09 04:38
  • 32602
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.09 21:54
  • 5
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 22.09 21:42
  • 6
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 22.09 21:21
  • 2
Американские ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине
  • 22.09 21:04
  • 9
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 22.09 20:56
  • 4
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 22.09 20:53
  • 14
Лазерное оружие
  • 22.09 19:25
  • 3
Тяжёлый ударный беспилотник «Сириус» получил собственную систему спутниковой связи
  • 22.09 19:02
  • 5
В США анонсировали презентацию перспективного стелс-бомбардировщика В-21 Raider
  • 22.09 14:58
  • 0
Операция "Ковчег"
  • 22.09 13:50
  • 3
Новая книга ЦАСТ о сражениях в условиях плотной застройки. Объявляем конкурс на лучшее название
  • 22.09 11:21
  • 437
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 22.09 06:35
  • 1
Запуск "Луны-26", "Луны-27" и "Луны-28" могут перенести на два года