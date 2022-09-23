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ТАСС

Глава МИД ФРГ вновь заверила Украину в дальнейшей поддержке

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Источник изображения: AP Photo/Markus Schreiber

Вместе с международным сообществом необходимо обеспечивать спасение человеческих жизней в этой стране, отметила Анналена Бербок

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в очередной раз заверила Украину в дальнейшей поддержке, в том числе со стороны мирового сообщества, отметив при этом, что ООН - "это больше, чем недееспособный Совет Безопасности, - это место для решений".

Бербок выступила в среду в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН с утверждением о том, что посредством запланированных референдумов о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав России и объявления о проведении в стране частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин "попирает Устав ООН". "Именно поэтому мы будем продолжать поддерживать народ Украины и вместе с международным сообществом обеспечивать спасение человеческих жизней на Украине", - сказала Бербок. Однако она не сделала никаких конкретных заявлений о новой помощи Киеву или введении санкций в отношении РФ.

Глава МИД ФРГ обратилась к ООН с просьбой не позволять России использовать Генеральную Ассамблею в качестве инструмента для специальной военной операции. Последствия нынешних событий на Украине, по ее словам, проявились как глобальные кризисы, как под увеличительным стеклом. "Но Организация Объединенных Наций - это больше, чем недееспособный Совет Безопасности, - указала министр. - А именно, место для [принятия] решений".

Президент РФ 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне военной операции "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, мобилизация проводится в первую очередь для контроля над освобожденными в ходе военной операции территориями. 

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Путин Владимир
Шойгу Сергей
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