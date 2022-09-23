Трудовые будут: готовятся поправки в ТК для защиты призванных граждан

В российскую армию мобилизуют танкистов, артиллеристов и снайперов, уверены военные эксперты

Трудовые права граждан, подпадающих под частичную мобилизацию, должны быть защищены, заверили «Известия» в Совете Федерации. Парламентарии уже работают над поправками в ТК РФ. В частности, рассматриваются меры по компенсации для тех, кто может лишиться рабочего места из-за призыва на военную службу. Новый режим комплектования ВС России был объявлен президентом страны Владимиром Путиным утром 21 сентября. Чуть позже министр обороны Сергей Шойгу объявил официальные данные о потерях за всё время проведения СВО — как с украинской, так и с российской стороны.

Половина армии

Вооруженные силы России потеряли в ходе специальной военной операции 5937 человек, заявил глава военного ведомства. Министр обороны высоко оценил работу российских военных медиков, которые спасают жизни солдат.

— Из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу, — подчеркнул он.

Также Сергей Шойгу рассказал о потерях украинских вооруженных формирований, уточнив, что с начала СВО они лишились половины состава.

— На начальном этапе Вооруженные силы Украины составляли порядка 201–202 тыс. человек. За это время больше 100 тыс. их потерь. При этом погибших — 61 207 человек, раненых — 49 368 человек, — уточнил министр обороны.

Союзные силы ликвидировали более 2 тыс. воюющих на стороне Украины наемников, сейчас осталось чуть больше 1 тыс. иностранных солдат «удачи».

Позднее в этот же день на заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в последнее время потери ВФУ измерялись тысячами.

— В результате огневого поражения только за последние три недели уничтожено свыше тыс. военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе — 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолетов и четыре вертолета, — перечислил глава военного ведомства.

Он заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию в Донбассе и на Украине до полного достижения целей, определенных Верховным главнокомандующим.

Люди и промышленность

Президент Владимир Путин утром 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в России. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что призваны будут около 300 тыс. человек, пояснив, что это необходимо в первую очередь для контроля протяженной линии соприкосновения на Украине, а также освобожденных территорий.

— Сама линия соприкосновения — ее можно называть и линией фронта, и линией соприкосновения — это больше 1 тыс. км. Естественно, то, что сзади и вдоль этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. Конечно, работа делается в первую очередь для этого. Я имею в виду частичную мобилизацию, — объяснил Сергей Шойгу.

Министр также отметил, что Россия в ходе спецоперации действует даже не против Украины.

— Здесь, естественно, не могу не сделать акцент, что мы на сегодняшний день воюем уже не столько с Украиной, украинской армией, сколько с коллективным Западом, — сказал глава Минобороны.

По мнению экспертов, в первую очередь пополнять будут сухопутные войска.

— Мобилизовывать будут военнослужащих запаса, имеющих нужные вооруженным силам военно-учетные специальности — танкистов, артиллеристов, снайперов и так далее, — считает учредитель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Он также обратил внимание, что мобилизация — широкое понятие, которое касается не только людей, но и промышленности.

— Я считаю, что сейчас нужно мобилизовывать и промышленность, — полагает Олег Жердев. — Понятно, что на земле всё делает пехота. Но подготовку в значительной степени обеспечивают ракеты, а это промышленность, КБ, те, кто вносит какие-то новые идеи. Создание условий для них — это и есть мобилизация. Промышленность должна работать как часы. Никто не должен сорвать гособоронзаказ, ни от чего мы не должны зависеть.

Готовятся поправки в Трудовой кодекс РФ, которые коснутся защиты трудовых прав граждан, попавших под частичную мобилизацию, рассказала в среду глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко. Она не исключила закрепления в кодексе мер по компенсации от государства для тех, кто в перспективе может лишиться рабочего места, и закрепления в нем трудовых гарантий.

На минных полях

ВКС России, ракетные войска и артиллерия 21 сентября продолжали наносить массированные удары по подразделениям и резервам ВФУ, а также по военным инфраструктурным объектам.

— В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Правдино Херсонской области потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единицу военной техники. Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей.

Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады ВФУ. Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили восемь пунктов управления ВФУ, пункт временной дислокации нацформирования «Донбасс», 68 артиллерийских подразделений, 12 складов боеприпасов и вооружения и 147 районов сосредоточения войск.

Войска ПВО России за сутки уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов, том числе один БПЛА «Байрактар» в районе населенного пункта Дмитренко Херсонской области, а также 28 снарядов американской системы залпового огня HIMARS и три американские противорадиолокационные ракеты HARM.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 295 самолетов, 155 вертолетов, 2018 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5052 танка и других боевых бронированных машин, 841 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3405 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5743 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Удержать рубежи

Украинская артиллерия продолжает обстрелы Энергодара и территории Запорожской атомной станции. От взрыва крупнокалиберного снаряда повредилась одна из труб системы технической воды системы безопасности пятого энергоблока. Кроме того, в ночь на 21 сентября был нанесен удар по линии электропередачи, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе Энергодара.

Обстрел вели с огневых позиций ВФУ в районе населенного пункта Марганец. Все украинские артиллерийские подразделения были подавлены ответным огнем. Радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.

В российском Минобороны рассказали о новых подвигах солдат и офицеров в ходе военной спецоперации. Расчет старшего сержанта Владислава Смирнова должен был удержать линию обороны: он отразил две атаки, старший сержант лично уничтожил четыре единицы автомобильной техники, зенитно-ракетный комплекс «Оса» и до 50 националистов. Когда огонь прекратился, российские военнослужащие отошли на заранее подготовленные позиции.

Подразделение сержанта Даниила Муромцева удерживало занятые позиции, когда украинские националисты пошли в наступление. В ходе боя сержант лично уничтожил три единицы бронетехники противника и огнем отразил наступление. Когда битва прекратилась, Даниил Муромцев сменил позиции и вывел личный состав и технику в безопасный район, не допустив потерь среди военнослужащих.

Группа прапорщика Замира Гаджимурадова обороняла позиции российских войск. Националисты неоднократно пытались прорывать рубежи. Расположившись в боевых порядках, прапорщик огнем из гранатомета уничтожал этих боевиков. Когда один из сослуживцев Замира Гаджимурадова был ранен, он лично перенес его с поля боя в безопасное место и оказал ему первую медицинскую помощь. В течение дня группа прапорщика отбила несколько атак, и противник был вынужден отступить.

Во время обстрела на опорном пункте подразделения было повреждено оборудование, обеспечивающее электропитание. Старший сержант Иван Невмержицкий оперативно восстановил электросети, вернулся на свою позицию и продолжил вести бой, в ходе которого лично уничтожил отделение боевиков. Снаряд противника попал в одну из машин, и она загорелась. В этот момент сержант находился рядом. Он немедленно бросился на помощь, вытащил оттуда двух раненых сослуживцев, перенес их в укрытие и оказал первую помощь.

Богдан Степовой

Андрей Федоров