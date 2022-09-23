Войти
ТАСС

В Латвии заявили, что страна потратила около 1% ВВП на поддержку Украины

217
0
0
Эгил Левитс
Эгил Левитс.
Источник изображения: © AP Photo, Vladislavs Proskins/F64 Photo Agency via AP

В Риге считают, что поддержка Украины, оказываемая западными странами, продемонстрировала свою эффективность

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Латвии потратила около 1% ВВП на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины. Об этом в среду заявил президент Латвии Эгилс Левитс, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН.

"С начала войны Латвия потратила более 0,8% своего ВВП на военную, экономическую и гуманитарную помощь для Украины", - сказал он.

Левитс также отметил, что поддержка Украины, оказываемая западными странами, продемонстрировала свою эффективность.

В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС с начала этого года уже предоставил Украине военную, экономическую и финансовую помощь в размере €10 млрд, не считая поставок и содействия на двустороннем уровне отдельных европейских стран. В июне участники саммита ЕС приняли решение выделить Киеву еще €9 млрд, из которых пока перечислен €1 млрд. 20 сентября Совет ЕС утвердил предоставление Украине €5 млрд макрофинансовой помощи в виде льготных кредитов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Латвия
Украина
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
02.05.2022
Дичь в международных масштабах
29.03.2022
Пропагандистская война Украины: международные PR-фирмы, лоббисты и агенты ЦРУ
02.03.2022
Время жертвовать Европой
02.04.2021
Defence 24 (Польша): Балтийский союз может стать шансом?
26.09.2018
Война в третьем мире
26.12.2016
Янис Адамсонс: военный конфликт в Латвии может вызвать инсценированная провокация
17.10.2014
Владимир Путин: надеюсь, что США вспомнят, чем чреват разлад между ядерными державами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.09 06:18
  • 1
ВВС США покажут «самый крутой» бомбардировщик в декабре
  • 23.09 05:25
  • 30
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 23.09 04:38
  • 32602
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.09 21:54
  • 5
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 22.09 21:42
  • 6
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 22.09 21:21
  • 2
Американские ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине
  • 22.09 21:04
  • 9
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 22.09 20:56
  • 4
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 22.09 20:53
  • 14
Лазерное оружие
  • 22.09 19:25
  • 3
Тяжёлый ударный беспилотник «Сириус» получил собственную систему спутниковой связи
  • 22.09 19:02
  • 5
В США анонсировали презентацию перспективного стелс-бомбардировщика В-21 Raider
  • 22.09 14:58
  • 0
Операция "Ковчег"
  • 22.09 13:50
  • 3
Новая книга ЦАСТ о сражениях в условиях плотной застройки. Объявляем конкурс на лучшее название
  • 22.09 11:21
  • 437
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 22.09 06:35
  • 1
Запуск "Луны-26", "Луны-27" и "Луны-28" могут перенести на два года