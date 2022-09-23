В Латвии заявили, что страна потратила около 1% ВВП на поддержку Украины

В Риге считают, что поддержка Украины, оказываемая западными странами, продемонстрировала свою эффективность

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Латвии потратила около 1% ВВП на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины. Об этом в среду заявил президент Латвии Эгилс Левитс, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН.

"С начала войны Латвия потратила более 0,8% своего ВВП на военную, экономическую и гуманитарную помощь для Украины", - сказал он.

Левитс также отметил, что поддержка Украины, оказываемая западными странами, продемонстрировала свою эффективность.

В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС с начала этого года уже предоставил Украине военную, экономическую и финансовую помощь в размере €10 млрд, не считая поставок и содействия на двустороннем уровне отдельных европейских стран. В июне участники саммита ЕС приняли решение выделить Киеву еще €9 млрд, из которых пока перечислен €1 млрд. 20 сентября Совет ЕС утвердил предоставление Украине €5 млрд макрофинансовой помощи в виде льготных кредитов.