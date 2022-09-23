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ТАСС

Подготовка мобилизованных пройдет под руководством офицеров с опытом в СВО

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Подготовка тех, кто подлежит частичной мобилизации, перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО) будет проходить под руководством офицеров, которые имеют боевой опыт и опыт в СВО. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК в среду.

"Подготовка будет проходить на территории Российской Федерации, на полигонах, которые у нас есть в структуре Министерства обороны, под руководством опытных офицеров, которые имеют боевой опыт и опыт специальной военной операции", - сказал парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции. Глава военного ведомства подчеркнул, что мобилизация проводится в первую очередь для контроля над освобожденными в ходе спецоперации территориями. 

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Минoбороны РФ
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Путин Владимир
Шойгу Сергей
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