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ТАСС

Вучич заявил, что Запад ожидал поражения России

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Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич.
Источник изображения: © AP Photo / Darko Vojinovic

Решение о мобилизации усложнило для него ситуацию, отметил президент Сербии

БЕЛГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Страны Запада ожидали своей победы и полного поражения России на Украине, однако решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации усложнило их позицию. Об этом заявил в среду президент Сербии Александар Вучич в интервью агентству Tanjug из Нью-Йорка.

"Ясно, как это было ясно с самого начала, что Путин не сдастся, вопреки успехам украинской армии в последние дни на востоке и на юге Украины, ясно, что он будет бороться. Ясно, что украинские солдаты были намного-намного многочисленнее, это было не два к одному, а пять-семь к одному, из-за этого почти никаких шансов у российских солдат не было, поэтому, как я предполагаю, он принял решение о мобилизации своего резерва. А Запад, конечно, ожидал полной победы и полного поражения России, и это сейчас усложняет ситуацию", - заявил Вучич.

Сербский лидер отметил, что мир разделился на две части и каждая из этих частей не хочет принимать нейтральную позицию Сербии. "Для нас каждый день будет все тяжелее. На каждой встрече половину времени тратилось на разговоры о нашей позиции", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону СВО. 

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