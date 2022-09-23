Таинственные бронеавтомобили "Чекан" принимают участие в спецоперации

Источник изображения: Фото: Пресс-служба НМ ДНР

Бронеавтомобили "Чекан" в настоящее время гораздо менее известны, чем другая техника аналогичного предназначения российского производства.

Как сообщает "РГ: русское оружие", в настоящее время эти таинственные боевые машины задействованы в ходе боевых действий с нацистскими формированиями киевского режима. Судя по материалам, появлявшимся в Сети, их уже успешно применяли в различных горячих точках, в том числе в Сирии, где они помогали противостоять агрессии международного терроризма.

Недавно одно из таких специализированных транспортных средств было показано в репортаже пресс-службы Народной милиции Донецкой народной республики.

Источник изображения: Фото: Пресс-служба НМ ДНР

Военные эксперты ранее сравнивали "Чеканы" с американскими бронеавтомобилями Caiman и египетскими Temsah 2. Все три модели являются трехосными, полноприводными, они имеют надежную броню и хорошую противоминную защиту.

Наш образец, как сообщалось, выполнен на шасси миасского вездехода "Урал", известного своей неприхотливостью и высокой проходимостью, и у него есть одно большое преимущество - башенная пулеметная установка.

Ее варианты мы привыкли видеть на отечественных бронетранспортерах. В качестве вооружения используются проверенные многолетней эксплуатацией 14,5-мм КПВТ и спаренные 7,62-мм ПКТ. Вряд ли какая из зарубежных машин такого класса сравнится с "Чеканом" по характеристикам огневой мощи.

Источник изображения: Фото: Пресс-служба НМ ДНР

Интересно, что аналогичная установка применяется и на новейшей российской перспективной плавающей бронированной разведывательной машине (БРМ). Ее демонстрировали на проходившем в августе Международном военно-техническом форуме "Армия-2022".

Алексей Брусилов