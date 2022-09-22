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Россия останется на МКС до 2028 года

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МКС
МКС.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Россия продолжит работать на Международной космической станции (МКС) до 2028 года, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что после 2024 года Россия будет сотрудничать по проекту станции в зависимости от ее состояния, но «с высокой вероятностью» останется до 2028 года. Борисов добавил, что РФ всегда четко выполняет международные обязательства.

В конце июля Борисов заявлял, что Россия начнет выходить из МКС после 2024 года. «Будет ли это в середине 2024 года или в 2025 году — все это зависит в том числе от состояния, работоспособности самой МКС», — пояснял новый глава «Роскосмоса».

Позднее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев уточнил, что конкретная дата выхода России из проекта определяется техническим состоянием МКС. Он допустил, что выход может произойти и после 2028 года.

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Борисов Юрий
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