В Германии "эксперты" уже ждут ядерного взрыва в пустынных степях Украины

Частичная мобилизация: почему эти слова от Путина изменяют всё

Путин показал свою решимость достичь российских целей на Украине всеми имеющимися средствами, говорит немецкий профессор Манготт в интервью изданию FOCUS. Он не упоминает о причинах, вынудивших Россию объявить частичную мобилизацию и согласиться на референдумы. Убийства чиновников и поставки РСЗО из США, например.

В своем обращении, переданном по российскому государственному телевидению в среду, шеф Кремля Владимир Путин ввел конфликт на Украине в новую фазу. Он не только объявил о частичной мобилизации, но и пригрозил Западу ядерным оружием. Что это означает для его страны, Украины и Запада?

"Цель Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном счете Россию". Много раз российский президент Владимир Путин повторял подобные обвинения в своей речи, переданной в телеэфир в среду. При этом он выказывал и неприкрытые угрозы: мол, у России есть более современное оружием, чем у Запада, в том числе и ядерное. "Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства, и это не блеф", – закончил Путин свое заявление.

Почти через семь месяцев после начала действий российской армии против украинской шеф Кремля объявил о частичной мобилизации собственных вооруженных сил. Как сказал Путин, он принял это решение по предложению министерства обороны и подписал соответствующий указ. Этим он намерен решить проблемы с личным составом на фронте. Помимо этого Путин заявил, что поддержит "референдумы" на оккупированных территориях Украины о вступлении в состав России. На Западе это назовут аннексией.

Что значат эти слова Путина? Может быть, не только на Украине, но и значительно западнее необходимо бить тревогу? Герхард Манготт (Gerhard Mangott), профессор кафедры международных отношений в университете Инсбрука и видный эксперт по Восточной Европе, отвечает на самые важные вопросы о речи Путина:

FOCUS: Что такое "частичная мобилизация"?

Герхард Манготт: Судя по всему, российские войска на Украине настолько поредели, что у Путина не осталось другого выхода, как объявить частичную мобилизацию, хотя долгое время он этого делать не хотел. Речь идет о призыве 300 тысяч резервистов. В основном это – гражданские лица с некоторым военным опытом.

– Почему он так долго колебался?

– Путин хотел избежать мобилизации, потому что опасался связанного с ней политического риска. До сих пор в России речь всегда шла о некой "спецоперации". У большинства русских это должно было поддерживать иллюзию нормальности. Сейчас же все по-другому. Отцы и сыновья будут вырваны из семей и направлены на фронт. Это может коренным образом изменить настроение в России.

– Мы переживаем сейчас новый уровень эскалации?

– Бесспорно, мы переживаем сейчас новый уровень эскалации. Путин не хочет и не может проиграть, если намерен удержаться на своем посту. Он вынужденно делает сейчас следующий шаг.

– Путин говорит, что это не блеф. Что он хочет этим сказать?

– Путин дает понять, что не побоится пустить в ход тактическое ядерное оружие. Если он аннексирует захваченные территории Украины путем референдумов, то по российским законам они становятся частью России. Если же Украина будет и дальше пытаться отбить эти территории назад, то он будет защищать их даже с помощью ядерного оружия.

– Не перерастет ли это в общеевропейский пожар?

– Все будут зависеть от того, как Запад отреагирует на применение ядерного оружия на Украине. Опасности войны в Европе я в данный момент не вижу. (Интересная оговорка: ни Россию, ни Украину немецкий профессор Европой не считает - прим. ИноСМИ.) Подождем, как будут развиваться события. Я могу себе представить, что Путин сначала создаст прецедент и взрыв будет произведен над ненаселенным районом.

Референдумы уже в конце сентября

Власти признанных Москвой Луганской и Донецкой "народных республик" на востоке Украины, а также Херсонской области на юге страны намерены уже на этой неделе запустить сомнительную процедуру по присоединению к Российской Федерации. Об этом администрации данных регионов сообщили во вторник.

Псевдо-референдумы, которые не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом, должны быть проведены с 23 по 27 сентября. Многие считают их реакцией на происходящее сейчас украинское контрнаступление на востоке страны.

Подобным же образом Россия аннексировала в 2014 году черноморский полуостров Крым, принадлежащий Украине. Международное сообщество не признало референдум в Крыму. И сейчас никакого признания не предвидится. Запад отреагировал санкциями. Однако Россия постоянно утверждает, что штрафные меры ЕС и Запада не помешают ей осуществить свои цели на Украине.

Ядерный арсенал в повышенной боевой готовности

Путин уже давно распорядился привести стратегический ядерный арсенал России в повышенную боевую готовность с целью отвратить НАТО от любой интервенции на Украине.

Российский политолог, с которым мне удалось связаться, считает, что Путин после краха своих первоначальных планов по быстрому захвату украинских областей решил провести референдумы об их вхождении в состав РФ. По словам эксперта, после аннексии этих регионов он получит возможность защищать их, угрожая применением атомного оружия. Таким образом, он значительно повысил свои ставки в этом конфликте.

В связи с происходящим сейчас контрнаступлением Киева сепаратисты в Донецке и Луганске потребовали форсировать "референдумы". Ведь начиная с 24 февраля Россия обосновывала свои действия стремлением "освободить" Донецкую и Луганскую области, прекратить якобы жестокие бомбардировки этих городов украинской армией. На первых этапах российской армии удалось захватить обширные территории на востоке и юге Украины.

Однако в последнее время Кремль терпит ощутимые поражения. Так, российские войска, атакуемые украинскими силами, почти полностью ушли из Харьковской области. Государственная пропаганда заговорила о возможном поражении. В ответ на это российское военное руководство постоянно повторяет, что всё идет по плану и все цели будут достигнуты.