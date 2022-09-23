Военный историк оценил используемый в СВО автомат АК-12

Военный историк Буранов рассказал об используемом в ходе СВО автомате АК-12

Автомат АК-12, используемый в ходе специальной военной операции России по защите Донбасса, вряд ли уронит лавры своего предшественника — автомата Калашникова, считает военный историк Никита Буранов. Об этом он заявил в среду, 21 сентября, в беседе с «Известиями».

Как отметил эксперт, автомат начал применяться задолго до спецоперации: последние несколько лет — в определенных бригадах, в первую очередь самых боеспособных.

«Фактически что это такое — от АК-74 по тактико-техническим характеристикам вообще не отличается. Отличием является то, что там есть планка Пикатинни, она пущена по всему автомату <...> АК-12 — это тот же старый добрый автомат Калашникова, который, будучи в бою, не думаю, что уронит лавры своего предшественника», — рассказал он.

Ранее в этот день президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников рассказал, что автомат АК-12 после применения в СВО был доработан. Опытный образец улучшенной сборки уже представили в Минобороны. Среди предложений, которые были озвучены, — исключить режим отсечки по два выстрела и предусмотреть возможность установки двустороннего управления режимами огня и регулируемой щеки приклада.

Автомат АК-12 калибра 5,45 мм обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Автомат имеет несколько планок Пикатинни для установки допоборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

Накануне, 20 сентября, президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Предприятия ОПК должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

Также президент обратил внимание, что Россия может и должна изучать захваченную на Украине технику, для того чтобы быстро и эффективно совершенствовать свою. Это нужно для наращивания возможностей России. Путин указал, что благодаря таланту, энергии специалистов оборонная отрасль России вносит огромный вклад в укрепление безопасности страны и в обновление возможностей армии и флота.