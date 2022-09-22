Французские СМИ о референдумах и мобилизации: это полностью меняет картину

Обзор реакции французских СМИ на обращение Путина и референдумы на Востоке Украины

Французских журналистов удивило заявление Путина о частичной мобилизации в России. Одни пишут, что глава государства "выступил жестко". По мнению других, референдумы на Востоке Украины — это четкий сигнал Киеву и Западу.

Atlantico: Владимир Путин отступает, наступая!

Российские власти пытаются придать законность своим действиям. В начале они говорили, что хотят просто "денацифицировать" Украину и не будут "оккупировать" никакие ее территории навсегда. А вот проведением референдумов они пытаются послать сигнал: русскоязычное население не хочет больше быть интегрированным в состав Украины. Оно хочет жить в России. Но это полностью меняет картину с точки зрения международного права.

Что же касается решения усилить армию, то ясно, что Путин принял это решение из-за нехватки солдат. У России позади неудачная неделя. Россия побеждает, но победа ей достается с большим трудом, она несет значительные потери солдат и техники.

Недавно турецкий президент Эрдоган сказал, что Путин хочет мира, но какой ценой? Капитуляция Украины в данный момент не просматривается даже на горизонте. Украинцы находятся в сильной позиции, поэтому их руководство не заинтересовано в переговорах. Мы находимся в стратегическом тупике.

Что касается Китая, то Си Цзиньпин должен будет отчитаться перед очередным съездом компартии Китая. Он наверняка скажет несколько слов против США и их союзников, но поддержка Китаем России прямой не будет. Китай заинтересован в том, чтобы поддерживать экономические отношения с США на должном уровне.

Le Parisien: Что следует запомнить из выступления Путина

Владимир Путин выступил с обращением из Москвы в то время, когда в Нью-Йорке проходит Генеральная Ассамблея ООН. Он сделал несколько объявлений, в частности, о поддержке референдумов, которые Россия хочет быстро организовать в некоторых регионах Украины, а также о мобилизации части населения для продолжения того, что он до сих пор называет "спецоперацией". В условиях, когда США не скрывают своей поддержки украинских сил при помощи разведывательных спутников, а Европа везет и везет на Украину оружие, военное противостояние с НАТО все меньше соответствует термину СВО.

Одним из давно ожидаемых заявлений президента России является сообщение о том, что он подписал указ об объявлении частичной мобилизации. Призыву будут подлежать только те граждане, которые в настоящее время состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил и имеет воинскую специальность.

Le Monde: как понять выступление Путина? Ответы на самые частые вопросы

Вопреки распространенным утверждениям, Путин ни словом не упомянул о химическом оружии в своем обращении утром. Он сказал лишь: "Используем все средства, какие есть в нашем распоряжении"… Так что опасность, что Путин обрушит на Украину ядерный удар, существует лишь теоретически. А при анализе фактов эта опасность вообще исчезает, потому что сейчас в таком ударе никто не заинтересован. Ведь в случае применения такого оружия радиоактивные осадки могут выпасть и на Россию. (Путин недаром в своей речи упомянул "розу ветров".) Кроме того, очень вероятно, что режимы, которые сейчас поддерживают Москву и ее спецоперацию (Китай и Белоруссия прежде всего) посмотрят на любое легкомыслие с ядерным оружием очень косо. Так что первой Россия оружие массового поражения (ОМУ) не применит. Но сами безответственные разговоры на эту тему, легкое применение ядерного шантажа, вот эти вещи очень опасны.

А вот международное право с проведением запланированных Россией референдумов может получить тяжелый удар.

Канцлер Германии Олаф Шольц: "Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы неприемлемы и что они не подпадают под защиты международного права... Все это лишь попытка империалистических действий в отношении другой страны. И эти действия стараются замаскировать", — сказал канцлер, призвав Россию вывести свои войска.

Что касается мобилизации, то не стоит спешить с выводами. Число в 300 тысяч человек является предварительным. А министр обороны объяснил, что лучших будут выбирать из резерва в 35 миллионов человек. Но на многих в Москве известие о мобилизации произвело впечатление "холодного душа".

Le Figaro: Китай призывает к "перемирию через диалог" после выступления Путина

Китай призвал к перемирию сразу после объявления о частичной мобилизации: "Мы призываем все вовлеченные стороны после перемирия как можно скорее найти решение, которое урегулировало бы все легитимные опасения насчет собственной безопасности, высказываемые по поводу этого конфликта", говорится в заявлении представителя МИДа КНР на пресс-конференции. А Китай, похоже, искренен в своем стремлении "сыграть конструктивную роль в разрядке сложившейся ситуации".

Здесь стоит привести основные моменты из выступления Путина. Он считет, что "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякие границы". С очки зрения Путина, речь зашла даже о нанесении ударов по Крыму и другим территориям России. "Западные страны подталкивают Украину к еще большей агрессивности по отношению к России", - говорит Путин. Якобы цель Запада в том, чтобы расколоть Россию, как был расколот Советский Союз. В ход пошел и ядерный шантаж. Но Россия также располагает различными средствами поражения. Если когда-нибудь интересам России будет угрожать опасность, сказал Путин, "мы применим все имеющиеся в нашем распоряжении средства".

Как видим, Путин выступил жестко.

Впрочем, реакция Запада не менее резка. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сказала, что намерена призвать членов ООН "выступить за свободу и демократию" перед лицом эскалации на Украине.

"Это переломный момент в британской истории, в истории этой организации и в истории свободы", — заявила она, согласно пресс-службе офиса премьера на Даунинг-стрит, через несколько часов после того, как президент России Владимир Путин объявил о мобилизации россиян для участия в боевых действиях на Украине.