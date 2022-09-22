Погостили и хватит. Очередной этап заклятой польско-украинской дружбы подходит к концу.

Недавно на польском информационном портале Polsatnews появился материал о том, как жители города Лодзь остановили строительство жилого комплекса для беженцев из Украины. Предыстория этого события довольно проста. Идея возведения городка для беженцев принадлежит архиепископу Лодзи Гжегожу Рысю. Под эгидой благотворительной организации Каритас при местной архиепископии были собраны необходимые средства, мэрия города одобрила проект, а инвестиции поддержал сам Папа Франциск. Однако, местные жители своего согласия не дали.

Среди причин отказа фигурируют сомнительность предлагаемых мэрией финансово-имущественных операций с участком земли, выделенного для строительства, и беспокойство местных жителей о том, кто будет жить в построенных домах после отъезда из них украинцев. Заметьте, вопрос о предоставлении беженцам возможности оформления постоянного места жительства в построенном комплексе, или хотя бы вида на него, не ставится в принципе. Поэтому, думается, что причиной отказа послужили совсем не те версии, которые были официально озвучены. Просто поляки хорошо знают украинцев, а также и то, что украинцы тоже хорошо их знают.

История польско-украинских отношений насчитывает не одно столетие, при этом дать им однозначную характеристику практически невозможно. Статус соседствующих народов относительно друг друга варьировался от «заклятый враг» до «добрый сосед и союзник».

В новейшей истории, когда существовал Советский Союз и блок социалистических стран, в целях недопущения центробежных сил внутри конгломерации польско-украинские противоречия были надежно спрятаны, а разногласия приглушены до предела. Поэтому в то время можно было говорить даже о дружеских взаимоотношениях двух республик.

После крушения советской «империи» необходимость в сохранении статус-кво «бескорыстными» методами между вчерашними друзьями и союзниками отпала. К тому же, в польском информационном поле стала общедоступной информация о Волынской резне, а на Украине приступили к возвеличиванию ОУН-УПА, Бандеры и Шухевича. Естественно, что эти факторы не способствовали сближению двух народов. Наоборот, к концу прошлого и началу текущего века взаимных претензий у Варшавы и Киева накопилось довольно много. Особенно относительно прав и свобод национальных меньшинств, проживающих в соседствующих государствах.

По мнению ряда политологов, к началу специальной военной операции российской армии (24 февраля 2022 г.) тема положения польских нацменьшинств на Украине и украинских диаспор в Польше приобрела фоновый характер. Она периодически всплывала, когда это было выгодно кому-либо из сторон, и плавно уходила из повестки дня до следующего раза. Как правило, взаимные претензии выдвигались по поводу отсутствия возможностей для нацменьшинств в организации образа жизни, соответствующего устоям, верованиям, идеалам и обычаям своего этноса.

Например, с 2016 года на Украине Институтом национальной памяти была запрещена эксгумация захоронений поляков, а также уход за их могилами, в первую очередь представителями польской диаспоры. С точки зрения Киева, это была «ответная мера» на демонтаж памятника УПА в польском селе Грущевицы (в связи с инцидентом «Объединение украинцев в Польше (ОУП)» выразило «решительный протест»).

В том же году 22 июля Сейм Польши вслед за Сенатом установил 11 июля «Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков». В ответ на решение Сената и постановление Сейма Польши, 8 сентября Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила «односторонние действия Сената и Сейма Республики Польша, направленные на пересмотр результатов сотрудничества, которые были достигнуты во время конструктивного украинско-польского диалога за последние десятилетия».

В 2017 году на Украине приняли закон об образовании, согласно которому образовательный процесс в учебных заведениях должен осуществляться на государственном языке, языки нацменьшинств могут изучаться только до пятого класса. Для Польши украинские власти сделали исключение. Стороны подписали соответствующую двустороннюю декларацию, однако сдавать экзамен по польскому языку, для того чтобы получить аттестат, министерство образования и науки Украины все-таки запретило.

В конце октября 2021 года замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский сделал очередное громкое заявление: «Не будет преувеличением сказать, что поляки на Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова». Киев возмутился позицией дипломата. «Категорически отвергаем утверждения заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского о якобы дискриминации поляков на Украине. Использование Польшей подобных утверждений вводит в заблуждение и не отражает реальное состояние дружественных и партнерских отношений стран», – заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, в украинском МИДе добавили, что Шинковский высказал мнение на следующий же день после того, как в Варшаве обсуждали вопросы «удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства на Украине».

Как видно, препарирование темы взаимного притеснения нацменьшинств и собственно польско-украинских отношений сопровождалось впечатляющими демаршами и жаркими словесными баталиями с обеих сторон, но не заканчивалось принятием каких-либо серьезных решений, влекущих за собой понижение статуса дипотношений или прекращение экономического сотрудничества. Это было невыгодно обеим сторонам, как бы к этому не относились сами поляки и украинцы, и в первую очередь – представители тех самых нацменьшинств.

Для Украины Польша была эдаким локомотивом, который под патронажем США должен был вытянуть «незалежную» в Евросоюз и НАТО. Во всяком случае, на это рассчитывали в Киеве. В свою очередь, Польша всегда имела свои виды на Украину, причем исключительно прагматичные. Они оставались неизменными со времен Юзефа Пилсудского, начальника государства Польского, который говорил: «В настоящее время польское правительство намерено поддерживать национальное украинское движение, чтобы создать самостоятельное украинское государство и таким путем ослабить Россию… Ведущей идеей создания самостоятельной Украины является создание барьера между Польшей и Россией и переход Украины под польское влияние и обеспечение таким путем экспансии Польши как экономической — для создания себе рынка сбыта, так и политической».

То есть, в планах польских начальников «самостийной» Украине отводилась роль всего лишь антироссийского «буфера». Очевидно, что и в нынешнее время идеи Пилсудского не только не утратили своей актуальности для Варшавы, но и обрели для нее особую значимость. Можно сказать, начинают воплощаться в реальность.

Ради этих идей польское руководство готово даже закрыть глаза на преступления бандеровцев против своего народа, возложив ответственность на немецких оккупантов, как это сделал премьер-министр Польши Моравецкий. «Зверства на Волыни усилились в 1942-1944 годах. Кто тогда правил этими землями? Германия. Они были хозяевами жизни и смерти поляков, украинцев и евреев. И они же ответственны за волынское преступление. Напомним им об этом», – заявил Моравецкий 11 июля 2022 года, в день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков.

Используя ситуацию, сложившуюся вследствие СВО российской армии, Польша приступила к окончательному воплощению замыслов «имени Пилсудского». Для этого она сейчас активно разрабатывает два направления – «мягкая экспансия» и «миротворческая операция». В обоих направлениях сделано уже достаточно много.

Например, польский президент А. Дуда стал частым гостем Зеленского, и в один из своих визитов, наплевав на совесть, назвал украинцев «братьями» и предложил ликвидировать украинско-польскую границу – «будем жить в одном государстве» (разумеется, в польском). В ответ Верховная рада срочно принимает закон, которым уравнивает в правах украинцев и поляков (граждан Польши) на Украине, то есть фактически уже отдает иностранцам управление ею. В свою очередь, Варшава активизирует передачу войскам киевского режима практически всего советского вооружения и боеприпасов, оставшихся у нее со времен членства в Организации Варшавского договора, а также бронетехники своего производства.

Одновременно, в русле второго направления, Варшава готовит группировку войск, которую планирует направить на Западную Украину под видом «миротворческой операции» («ВПО»: «Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине», «Знакомьтесь: состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск»). Несколько тысяч польских наемников уже находятся на Украине и участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, но в любой момент, по сигналу из Варшавы, выступят в качестве передового отряда польской «армии вторжения».

Таким образом, можно констатировать, что Варшава стремится одним выстрелом сразить, как минимум, двух зайцев – реализовать идеи Пилсудского (туда же укладывается возвращение «Восточных Кресов») и решить проблему польского нацменьшинства на Украине. Здесь следует отметить, что эта проблема уже решается сама собой – в настоящее время отмечается резкое снижение числа поляков на Украине (не считая наемников). Процесс начался еще во времена пандемии коронавируса – Украина находилась на втором месте в Европе по смертности от COVID-19. Этнические поляки массово приобретали «карту поляка», переезжали в Польшу, получали там образование, а впоследствии и паспорт.

В любом случае, после реализации варшавских планов останется открытым вопрос с украинской диаспорой в Польше. Ведь проблема с дискриминацией ее представителей так и не решена, а отношения между поляками и украинцами, благодаря беженцам из числа последних, лучше не стали. Случай со строительством в Лодзи жилого комплекса – наглядное тому подтверждение.

Впрочем, что касается польских украинцев, то следует напомнить – у польского руководства есть опыт предшественников, например, операция «Висла».

Виктор Вуячич