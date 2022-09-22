Разработанный в России беспилотный конвертоплан Д-20К завершил испытания

Д-20К, рендер

Представители российской компании «Аэромакс» объявили о том, что на днях был завершен весь комплекс летных и других необходимых испытаний нового конвертоплана-беспилотника с гражданским назначением Д-20К, который сочетает в себе функции и возможности как самолета, так и вертолета.

Аппарат Д-20К способен взлетать вертикально и садиться, а также выполнять перелеты на значительные расстояния (вплоть до 800 километров) при относительно высокой скорости, достигающей 145 км/ч. При этом наибольшая взлетная масса Д-20К, который, помимо электродвигателей, оснащается ДВС, составляет 29 кг. Д-20К предназначается для различного плана съемки объектов и территорий — видео и фото, а также мультиспектральной и тепловизионной. Кроме того, данный воздушный аппарат может заниматься лазерным сканированием.

Д-20К

По сути, Д-20К стал серьезно переработанной моделью Д-20 — взлетать и садиться ему помогают четыре электродвигателя, а за счет установленного в хвосте толкающего винта, работающего от двигателя внутреннего сгорания, обеспечивается его горизонтальный полет. Максимальная высота работы беспилотника Д-20К — 4000 метров, время полета — 11 часов, полезная нагрузка — до 5 кг.