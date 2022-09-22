«РТ-Техприемка» провела аудит предприятия корпорации «Уралвагонзавод»

Центр сертификации «Ростех-сертификат» компании «РТ-Техприемка» успешно завершил инспекционный контроль системы менеджмента качества (СМК) Машиностроительной компании «Витязь» Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех. Аудит подтвердил грамотную работу СКМ предприятия, что демонстрирует профессионализм коллектива и позволяет ежегодно осваивать новые модификаций продукции.

По итогам контроля СМК Машиностроительной компании «Витязь» соответствует всем требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и государственного военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020.

Инспекционный аудит проводится на протяжении всего срока действия ГОСТов. Сертификат представляется на ограниченный срок - три года, после чего предприятие должно подтвердить уполномоченному органу, что ее СМК по-прежнему соответствует установленным нормам. В Машиностроительной компании «Витязь» такая проверка проводилась в расширенном формате с переходом на новую версию ГОСТ РВ 0015-002-2020.

«Инспекционный контроль необходим для того, чтобы определить, осталось ли качество товаров и услуг, а также эффективность системы управления на том высоком уровне, который требуется положениями стандартов. Аудит машиностроительной компании «Витязь» подтвердил постоянное улучшение и результативность системы менеджмента качества требованиям национальных стандартов, что позволяет эффективно управлять процессами разработки и производства военной техники, а также открывает новые возможности по участию в крупных проектах», - подчеркнул руководитель Центра сертификации «Ростех-сертификат» Максим Замалдинов.

Выданный сертификат распространяет свое действие на разработку, производство, испытания, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию наземных транспортных средств и других разработок.

Динамично развиваясь, завод добился устойчивости, которая позволяет и в кризисные времена успешно двигаться по намеченному пути.

«Машиностроительная компания «Витязь» является одним из мировых лидеров по производству наземных транспортных средств высокой проходимости, предназначенных для эксплуатации в особо сложных дорожных и климатических условиях. Основанный в 1977 году, завод остается единственным в России производителем уникальных плавающих двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ «Витязь».

«РТ-Техприемка» – организация прямого управления Государственной корпорации Ростех. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг по контролю качества материалов и полуфабрикатов для авиационно-космической отрасли, гражданского и военного машиностроения. В регионах России расположено более 40 технических приемок. На базе компании созданы Центр компетенций системы управления качеством Госкорпорации Ростех и Центр «Ростех-сертификат», осуществляющий сертификацию систем менеджмента по российским и международным стандартам.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Пресс-релиз АО "РТ-Техприемка"