Профессии Ростеха: испытатель танков

Ростех сегодня объединяет более 800 научных и производственных организаций самых разных направлений. На предприятиях Корпорации работают без малого 600 тыс. сотрудников, среди которых есть представители интересных, а порой и просто уникальных профессий. Мы уже рассказывали об испытателях оружия, промышленных дизайнерах, маркшейдерах, криптографах и других специальностях.

Герой сегодняшнего выпуска – Евгений Булашев, водитель-испытатель боевых и специальных машин сборочного цеха Уралвагонзавода.

− Расскажите, каким был ваш путь в профессию?

− Я родился в Нижнем Тагиле. Родители мои работали на Уралвагонзаводе. После окончания школы я тоже устроился на предприятие оператором станков с программным управлением. Потом меня призвали в армию. Служил механиком-водителем на плавающем транспортере, но ближе к демобилизации загорелся танками, осознал, что хочу связать свою жизнь с тяжелой боевой техникой. Вернулся домой уже, можно сказать, готовым специалистом и устроился в сборочный цех УВЗ.

− Какие задачи стоят перед вами на работе? Как проходят испытания?

− Главное − быть внимательным к мелочам. Нужно постоянно наблюдать и прислушиваться ко всему, что происходит в танке. Следить за показаниями на щитке приборов, температурой охлаждающей жидкости, давлением масла и многими другими параметрами. Каждый непонятный щелчок может стать сигналом для остановки испытаний. Если возникают сомнения, необходимо точно определить проблемный узел, провести диагностику. Всю информация о неисправностях я передаю в цех-изготовитель.

− Какие машины вы испытывали?

− Испытатель должен уметь управлять всеми современными танками, а также транспортными и специальными машинами. Это поможет, во-первых, быстро освоить следующий новый танк, а во-вторых, скорее разобраться в преимуществах и недостатках конструкции. Я испытал практически все модели танков.

Первым танком, с которым я работал как испытатель, стал Т-72 «Урал». После были и другие модификации «семьдесятдвойки». Т-14 на платформе «Армата» − танк наиболее маневренный из всех, что мне приходилось испытывать. Хорош Т-90М «Прорыв», БМПТ − очень просторная для экипажа.

− Какие испытания были самыми запоминающимися?

− Из самых запоминающихся и сложных испытаний я бы назвал подводные. Начиная с 1960-х годов на каждый отечественный танк устанавливается оборудование для преодоления водных преград по дну. С тех пор каждый танк проверяется на герметичность, для чего опускается в специальный бассейн на территории завода. Его глубина − пять метров, и в воде машина должна провести не менее двадцати минут. По нормативам корпус танка может пропускать не больше пяти литров в пять минут.

Мы, испытатели, в «купании» танка в цехе не участвуем, а вот уже на полигоне начинается наша работа. Там машина заходит в глубокий брод, а затем выбирается на сушу. Выехать, кстати, не всегда просто − мешает речной ил. Бывает, педаль газа уже давно в полу, а танк все не может выбраться и снова плюхается в воду. Волнительный момент! Но на то и испытания!

Часто вспоминаю, какая раньше была дорога на наш испытательный полигон. Грязь была такая, что даже танку трудно проехать. Потом сделали новую ровную трассу, которую мы называем «велотреком». А на самом полигоне есть и горки, и бездорожье, и ровные скоростные участки – все что нужно для испытаний.

− Чем отличается работа испытателя от работы военного танкиста?

− Во-первых, разнообразием моделей танков! Ну и на предприятии требования к вождению танка гораздо выше. Нужно учитывать большое количество параметров, знать устройство машины вплоть до самых мелких деталей.

− Чем вы занимаетесь на работе, кроме испытаний?

− Меня могут поставить, например, на обслуживание танка перед пробегом, во время которого нужно проверить состояние всех систем танка.

− Что больше всего нравится и не нравится в вашей работе?

− Очень нравится разнообразие в работе! Я могу целую смену ездить или готовить машину к пробегу. Или, например, заниматься ремонтом. И потом − очень приятно видеть результат своего труда. А самое сложное это, наверное, когда приходится преодолевать самые труднопроходимые участки на полигоне: рвы, курганы, броды. При этом танк должен еще и стрелять.

− Какой ваш любимый танк?

− Т-90М «Прорыв». Многие пытаются сравнить его с предшественником Т-90, но все-таки это новая, совсем другая машина. Приятным новшеством в «Прорыве» стала автоматическая коробка передач. Но я все-таки по старинке предпочитаю механику.

− Как изменились машины за время вашей работы?

− Сегодня цифровые технологии повсюду! В моем первом танке были рычаги и старые советские приборы со стрелками. А в современных машинах даже у механика-водителя есть отдельный монитор, на который выводятся все показатели. Всюду датчики, которые помогают контролировать состояние машины в режиме онлайн.

− Расскажите немного о вашей семье.

− Оба сына работают на УВЗ вместе со мной. Старший сын Артем − контролер-испытатель техники. По должности он, получается, меня обогнал и проверяет мою работу, хотя я в профессии уже 40 лет. Контролер-испытатель − это специалист, который знает весь танк, как свои пять пальцев. Он один может выполнять функции оператора, командира и механика-водителя.

Младший сын Антон – слесарь-электромонтажник, настраивает системы управления огнем. В свое время я их уговорил перейти на завод из бизнеса. И они не жалеют! Чувствуют, что занимаются очень важным для страны делом.