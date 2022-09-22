Российские военные провели учения с комплексами "Искандер" под Калининградом

Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" на учении в Калининградской области отработали уничтожение критически важных объектов условного противника, сообщили в среду в пресс-службе Балтфлота.

"Получив координаты, расчеты ОТРК "Искандер-М" уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых и аэробаллистических ракет", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что перед этим расчеты ракетного соединения армейского корпуса Балтфлота в полевых условиях выполнили перегрузку ракет на пусковые установки с использованием транспортно-заряжающих машин.

"Кроме того, ракетчики выполнили комплекс задач по многократной смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы и провели маскировку пусковых установок от современных средств разведки вероятного противника", - сообщил флот.

ОТРК "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.