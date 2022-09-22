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Военное обозрение

Литва привела войска в повышенную готовность после объявления частичной мобилизации в России

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Источник изображения: topwar.ru

Проводимые РФ мобилизационные мероприятия встревожили ее западных соседей. По этой причине Литва привела войска в повышенную готовность после объявления частичной мобилизации в России, имеющей общую границу с этим прибалтийским государством.

Такое заявление через свои соцсети сделал литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

По его словам, принятые меры касаются сил быстрого реагирования республики.

Поскольку российская военная мобилизация будет проводиться и в Калининградской области, Литва не может просто наблюдать

- пояснил глава Минобороны Литвы действия Вильнюса.

Также он сообщил, что литовские власти намерены продолжать оказывать военную помощь киевскому режиму. Они не только сами это делают, но и призывают другие западные государства последовать их примеру, действуя более активно.

Сегодня российский президент Владимир Путин издал указ о частичной мобилизации. Его исполнение поручено главам регионов РФ. Они должны предоставить для Вооруженных сил страны необходимое количество резервистов в установленные сроки. Упомянутые показатели были согласованы с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Руководитель оборонного ведомства считает, что для контроля над всей тысячекилометровой линией соприкосновения на Украине требуется призвать дополнительно 300 тысяч человек, или примерно один процент от общей численности мобилизационного ресурса.

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Страны
Литва
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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