Минобороны подыскивает место для испытаний электромагнитной катапульты перспективного авианосца

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Российское Минобороны явно начинает готовиться к строительству перспективных авианосцев, пока о выборе проекта ничего не сообщается, но место для испытаний новой электромагнитной катапульты уже присматривают. Как заявил информированный источник, в военном ведомстве создана специальная комиссия, которая должна определить, где пройдут испытания нового изделия.

По имеющейся информации, в специальную комиссию вошли представители Минобороны и Главного штаба ВМФ РФ, которые уже в ближайшее время должны ознакомиться с двумя военными объектами и сделать выбор в пользу одного из них. Речь идет о комплексах НИТКА (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный) в Саках и Ейске. На одном из них планируется провести испытания электромагнитной катапульты для перспективного авианосца (авианосцев?).

Ожидается, что в ближайшее время комиссия Минобороны и главкомата ВМФ сделает выбор, на каком из двух имеющихся у России наземных испытательных тренировочных комплексах авиационных в Саках и в Ейске будут проводиться испытания электромагнитной катапульты для перспективных российских авианосцев

- приводит ТАСС слова источника.

Предварительно оба комплекса посетил главком ВМФ Николай Евменов, после этого и было принято решение о создании комиссии.

Разговоры и споры о необходимости строительства авианосцев для российского флота идут уже довольно длительное время, несколько проектов как легких, так и тяжелых атомных, представили Невское ПКБ и Крыловский научный центр, однако решения до сих пор нет. Правда ходят слухи, что закладка авианосцев предусмотрена новой программой гособоронзаказа после 2027 года. Появившаяся информация о планах испытания электромагнитной катапульты для перспективного авианосца вселяет надежду в тех, кто ждет их закладки. Пока же в составе ВМФ остается единственный авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", все еще находящийся в ремонте.