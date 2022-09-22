"Военмех" и вузы Сибири начали проект по разработке системы управления малыми спутниками

К работе над проектом присоединились томский ТГУ, красноярский СИБГУ и АО "ИСС" им М. Ф. Решетнева"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д. Ф. Устинова создал межвузовскую лабораторию совместно с Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники для совместной разработки систем управления и ориентации в пространстве сверхмалых космических спутников (CubeSat). К работе над проектом также присоединились томский ТГУ, красноярский СИБГУ и АО "ИСС" им М. Ф. Решетнева", сообщили ТАСС в пресс-службе Военмеха.

"Было подписано соглашение с ТУСУР о сотрудничестве в рамках проекта по созданию межвузовской научно-исследовательской лаборатории. В рамках данного соглашения разрабатывается платформа формата CubeSat и сеть распределенных центров управления полетами. <…> В соглашение о сотрудничестве между БГТУ "ВОЕНМЕХ" и ТУСУР входят также АО "ИСС" им М. Ф. Решетнева", вузы СИБГУ и ТГУ", - рассказали в пресс-службе.

В рамках проекта по созданию новой платформы управления для сверхмалых спутников специалисты смогут обмениваться своими конструкторскими наработками и совместно создавать новые технические решения. Решение вопроса качества управления и точности ориентации в космическом пространстве позволит более эффективно использовать космические аппараты формата CubeSat в сфере спутниковой связи.

"Сегодня в большинстве случаев для ориентации микроспутников используют системы, которые не позволяют добиться точной пространственной ориентации. <…> Для прорыва и серьезных разработок в области данных технологий требуют консолидации разных научных школ, именно с этой целью и была создана межвузовская лаборатория", отметила начальник Центра научного и технического творчества студентов БГТУ "ВОЕНМЕХ" Вероника Толстая.

Кубсат (англ. CubeSat) - это формат сверхмалых искусственных спутников Земли, имеющих габариты 10х10х10 см при массе не более 1,33 кг. Их создание стало возможным благодаря развитию микроминиатюризации и использованию общепромышленной микроэлектроники для создания космических спутников. Спецификации CubeSat были разработаны в 1999 году Калифорнийским политехническим и Стэнфордским университетами, чтобы упростить создание сверхмалых спутников.