Госдума ратифицировала соглашение с Мексикой о сотрудничестве в области космоса

Как подчеркивают в правительстве РФ, сотрудничество в области космоса позволит продвигать соответствующие услуги "в условиях конкуренции на мировом рынке космических услуг, обеспечить отечественным...

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду ратифицировала соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях с Мексикой. Документ был подписан 28 сентября 2021 года.

Соглашение между государствами призвано создать "организационно-правовые основы для взаимовыгодного сотрудничества между сторонами и профильными организациями" обоих государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, указано в пояснительных материалах.

"Соглашение подготовлено и подписано в связи с устойчивой тенденцией к расширению сотрудничества России и Мексики в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов, относящихся, в частности, к установке на территории Мексиканских Соединенных Штатов станций системы ГЛОНАСС и оптико-электронного комплекса для предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве", - указано в документе.

Как подчеркивают в правительстве РФ, сотрудничество в области космоса позволит продвигать соответствующие услуги "в условиях конкуренции на мировом рынке космических услуг, обеспечить отечественным организациям ракетно-космической промышленности дополнительную загрузку производственных мощностей и повысить занятость их работников".

Предусмотренная соглашением совместная космическая деятельность двух стран будет осуществляться в том числе на коммерческой основе, что послужит привлечению дополнительных внебюджетных средств в отечественную ракетно-космическую промышленность, отмечается в документе. При этом конкретные организационные, правовые, технические условия и финансовые обязательства осуществления конкретных программ и проектов сотрудничества будут определяться в отдельных контрактах, заключаемых участниками совместной деятельности в рамках соглашения.