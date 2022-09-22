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РИА Новости

Нарышкин о частичной мобилизации: Россия вновь отстоит право на суверенитет

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Военный билет
Военный билет.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия вновь отстоит право на свободное и суверенное развитие, надежно защитит и обезопасит свои рубежи, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в связи с объявленной в стране частичной мобилизацией.

Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

"Во все времена наш народ добровольно вставал на защиту Отечества, побеждал самых грозных его врагов. Уверены, что сегодня, на очередном витке истории, Россия вновь отстоит своё право на свободное и суверенное развитие, надёжно защитит и обезопасит свои рубежи", - отметил Нарышкин, слова которого приводит пресс-служба РИО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
Путин Владимир
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