Немецкие СМИ о мобилизации в России: Путин удивит еще не раз

Обзор реакции немецких СМИ на обращение Путина и референдумы на востоке Украины

Немецкие СМИ активно освещают обращение Путина к россиянам и жителям Донбасса и его заявление о частичной мобилизации. Журналисты советуют готовиться к сюрпризам, которые может преподнести Москва.

Focus: частичная мобилизация. Это заявление Путина изменило всё

"В выступлении, транслируемом в среду, президент России Владимир Путин неоднократно и откровенно угрожал утверждениями вроде этого: у России будет более современное оружие, чем у Запада. В том числе ядерное. <...> Путин уже поставил стратегический ядерный арсенал на повышенную готовность, чтобы удержать НАТО от вмешательства в ситуацию на Украине".

Die Welt: не хотелось бы раздувать панику, но перед нами обострение ситуации

"Не следует забывать, что Россия контролирует около 20 процентов территории Украины и что от 75 до 80 процентов населения поддерживают военные действия. "Думаю, у Путина в запасе есть еще варианты и он наc не раз удивит, — сообщает наш корреспондент и продолжает: — Частичная мобилизация означает дальнейшую эскалацию".

Der Spiegel: что значит "частичная мобилизация" и зачем понадобились референдумы?

При помощи подобных "референдумов" Владимир Путин стремится предотвратить дальнейшие попытки украинских войск продвинуться на уже занятую россиянами территорию. Поскольку если эти части Украины будут объявлены частями России, то, по логике Москвы, попытки вернуть их в состав Украины будут представлять собой нападения на Россию.

Die Welt: Киев обещает наказание за участие в референдуме

Поставленное перед фактом неизбежного проведения референдумов в контролируемых россиянами областях, руководство Украины в Киеве предупредило своих граждан, чтобы они не вздумали голосовать. "Любое участие в так называемых референдумах будет рассматриваться как деятельность, направленная на нарушение территориальной целостности Украины", — написал в соцсетях советник президента Украины Михаил Подоляк. Еще раньше МИД Украины назвал в своем заявлении участие в организации референдума уголовно наказуемым деянием.

Между тем британские военные эксперты видят в проведении референдумов меру, призванную предотвратить успех контрнаступления киевских сил. Это видно из исходящего из Лондона заявления британского министерства обороны: "Некоторая спешка с референдумами вызвана опасениями перед новым украинским наступлением. Голосование призвано вызвать у людей [в Херсонской, Запорожской областях и в Донбассе] ожидание, что включение в Россию даст им безопасность".

Die Welt: ХДС/ХСС хочет провести голосование в бундестаге насчет поставки танков

На фоне референдумов на востоке Украины и недавнего заявления Путина о частичной мобилизации оппозиционный блок ХДС/ХСС в бундестаге требует от федерального правительства доставки новых танков и бронетранспортеров Украине. Соответствующий закон должен быть проголосован в бундестаге в четверг. В заявлении ХДС/ХСС рекомендуется немедленно приступить к подготовке украинских военнослужащих к бою на данных машинах. Обучение будут проводить служащие в бундесвере инструкторы.

Der Spiegel: знак слабости

Бундесканцлер Олаф Шольц: "Все это можно объяснить только с учетом того, что в целом российский „военный поход“ на Украину протекает в последнее время без особого успеха. Это показатель того, что Украина оказалась очень эффективной в защите своего суверенитета. Не в последнюю очередь потому, что ей была дана поддержка оружием из многих стран мира, а особенно много поставила Германия".

Вице-канцлер Роберт Хабек (фракция Зеленых) назвал частичную мобилизацию "плохим и неправильным шагом со стороны России, "последствия которого немецкое правительство еще обсудит". Тем не менее, добавил Хабек, "уже сейчас ясно, что мы будем и дальше поддерживать Украину".