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ТАСС

Аксаков готовит поправки по кредитным каникулам для мобилизированных граждан

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Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ТАСС

Как сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, речь идет в том числе об ипотеке

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков готовит поправки в законодательство, которые предусматривают предоставление кредитных каникул, в том числе по ипотеке, для мобилизированных граждан. Об этом депутат сообщил журналистам в кулуарах Международного банковского форума "Банки России - XXI век".

"Мое предложение, для них должна быть специальная норма, которая на период выполнения обязанностей в ходе специальной военной операции, возможно даже на более длительный срок, причем не только по ипотеке, но и по всем видам потребительских кредитов", - сказал Аксаков, уточнив, что в настоящее время готовится соответствующая поправка и будет готова буквально "в эти дни".

Депутат уточнил, что идея в том, чтобы кредитные каникулы предоставлялись автоматически таким гражданам после предоставления банку информации об участии в военной операции.

Позднее в среду ЦБ РФ рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам. 

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
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