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ТАСС

Индия провела испытания нового двигателя для будущих ракет-носителей

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Индийская организация космических исследований (ISRO)
Индийская организация космических исследований (ISRO).
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Двигатель продемонстрировал воспламенение и устойчивое горение в течение запланированных 15 сек

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сентября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) провела успешные испытания нового ракетного двигателя, который открывает путь для создания новейшей ракетной двигательной установки. Как сообщает в среду ISRO на своей странице в "Твиттере", гибридный двигатель мощностью 30 кН прошел испытания во вторник в комплексе космического ведомства в Махендрагири в южном штате Тамилнад.

"ISRO успешно испытала гибридный двигатель на двигательном комплексе ISRO в Махендрагири. Гибридный двигатель мощностью 30 кН с топливом полибутадиен с концевыми гидроксильными группами и жидким кислородом в качестве окислителя продемонстрировал воспламенение и устойчивое горение в течение запланированных 15 сек", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что новый двигатель использует твердое топливо и жидкий окислитель. "Испытанный сегодня гибридный двигатель <…> потенциально прокладывает путь новой двигательной установке для будущих ракет-носителей", - сообщает индийское космическое ведомство. 

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Страны
Индия
Компании
ISRO
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