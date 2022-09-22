Выпускников военных кафедр при мобилизации не приравнивают к прошедшим службу

Частичная мобилизация касается тех, кто служил, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Выпускники военных кафедр в вузах не приравниваются к тем, кто прошел военную службу, частичная мобилизация касается тех, кто служил. Об этом журналистам в среду заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Я еще раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил", - сказал Бондарев, отвечая на вопрос, будут ли закончившие военную кафедру студенты приравниваться к прошедшим военную службу в армии.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что выпускники военных кафедр вузов могут быть мобилизованы, если их военно-учетные специальности "будут востребованы".

В среду в телеобращении президент РФ Владимир Путин сообщил, что поддержал предложение Минобороны и Генштаба ВС РФ о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Он также заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе "прямо подталкивают Киев к переносу военных действий" на территорию РФ, подчеркнув, что безопасность России будет обеспечена всеми имеющимися у нее средствами.